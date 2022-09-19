Росію чекає те, що вони зараз не "можуть уявити": астрологиня розповіла, чи закінчиться війна до 2023 року

Російський диктатор не відмовиться від своїх планів, проте через його дії державу-агресорку чекає те, що там зараз "навіть не можуть уявити".

Про це сказала астрологиня Анна Єфремова.

Вона зазначила, що Путін не відступить від своїх планів, а тому війна триватиме і в 2023 році. Проте через наміри диктатора Росію чекає розплата - агресорка програє у цій війні. Вона наголосила, що якщо війна не зупинеться у 2022 році, то "Росія зіткнеться з тим, чого останні сто років ще не було в її історії".

"Україна вистоїть, і Україна в 2023 зміцніє. Контрнаступ - це тільки початок, він буде нарощувати свою міць і розростатися у всі боки", - уточнила експерт.

Нагадаємо, мольфарка розповіла, коли закінчиться війна в Україні.

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