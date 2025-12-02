Рослинний гороскоп друїдів на 1–7 грудня: Дівам — м’якість, Стрільцям — рішучість

Рослинний гороскоп друїдів / © ТСН

1–7 грудня — це час переходу від осінньої повільності до зимової зосередженості. У цей період особливо важливо слухати себе, не форсувати подій і дозволяти внутрішнім процесам дозрівати природно. Рослинний гороскоп цього тижня спирається на реальні, традиційні рослини, які символічно підтримують кожен знак зодіаку у його природних потребах.

Рослинний гороскоп на 1–7 грудня 2025 року

Овен — Імбир

Імбир приносить активність і внутрішній вогонь. Тиждень сприятливий для швидких рішень, запуску нових ідей та підготовки до довгострокових проєктів. Уникайте перевантаження.

Телець — Календула

Календула огортає теплом. Ви відчуєте потребу в затишку, стабільності й спокійних домашніх ритуалах. Це ідеальний тиждень для відновлення та побутових радощів.

Близнята — М’ята

М’ята освіжає мислення. Ви легко впораєтесь із комунікацією, навчанням і розв'язання задач, які раніше відкладали. Тиждень про ясність і нові ідеї.

Рак — Меліса

Меліса заспокоює й стабілізує емоції. Це час внутрішнього тепла, спокійних вечорів і взаєморозуміння у стосунках. Знайдіть місце для м’якості.

Лев — Розмарин

Розмарин додає впевненості та структурності. Ви зможете чіткіше побачити свої цілі та визначити, що варто зробити в першу чергу. Добре працювати з плануванням.

Діва — Ромашка

Ромашка пом’якшує напругу й допомагає розслабитися. Початок грудня стане часом відпочинку, лагідності до себе та зняття зайвої відповідальності.

Терези — Лаванда

Лаванда повертає рівновагу. Ви відчуєте гармонію у стосунках, внутрішній порядок і зменшення хвилювань. Тиждень сприятливий для творчості й естетики.

Скорпіон — Півонія

Півонія згладжує емоційні коливання. Ви зможете завершити складну розмову, прийняти чесне рішення або побачити істину там, де був туман.

Стрілець — Розторопша

Розторопша символізує витривалість. Ви будете особливо продуктивними у справах, які вимагають системності. Тиждень для важливих рішень і глибокої концентрації.

Козоріг — Чебрець

Чебрець підсилює внутрішню силу. Ви матимете достатньо ресурсу, щоб завершити складні завдання, стабілізувати темп і підготувати основу для зими.

Водолій — Евкаліпт

Евкаліпт очищує думки. Тиждень сприятливий для нового мислення, свіжих підходів і перегляду старих ідей. Допоможе рух і свіже повітря.

Риби — Лотос

Лотос поглиблює інтуїцію. Це тиждень творчості, медитативних станів і натхнення. Внутрішні знаки стануть точнішими, ніж логіка.

1–7 грудня — період «м’якого старту» зими. Обирайте повільні темпи, теплі напої, заспокійливі аромати й уважність до сигналів тіла — це створить основу для стабільності на весь місяць.

