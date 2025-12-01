Рослинний гороскоп друїдів на 1 грудня: Терезам — спокій, Овнам — ясне мислення

Рослинний гороскоп друїдів / © ТСН

Перший день грудня несе енергію перехідності: осінь остаточно завершується, а зима лише починає проявляти себе. У такі моменти природа особливо чітко говорить мовою рослин — звичних, реальних, символічних. Вони підказують, де знайти внутрішню рівновагу, як діяти й куди спрямовувати увагу.

Рослинний гороскоп на 1 грудня 2025 року

Овен — М’ята перцева

М’ята освіжає розум і допомагає бачити ситуації простіше. Це день швидких рішень, легкої комунікації та роботи, що потребує ясного мислення.

Телець — Чебрець

Чебрець додає витримки й внутрішнього тепла. Приділіть увагу домашнім справам, ритуалам догляду й невеликим приємностям — це поверне силу.

Близнята — Вербена

Вербена стимулює натхнення та комунікацію. Ви можете отримати цікаву ідею або знайти новий підхід там, де раніше була пауза.

Рак — Ромашка

Ромашка заспокоює й допомагає зняти напругу. Це день тихих радощів: прогулянки, прибирання, теплий напій чи спілкування з близькими.

Лев — Календула

Календула приносить тепло та підсилює внутрішню сонячність. Ви зможете надихнути інших або отримати вдячність за свою підтримку.

Діва — Шавлія

Шавлія очищує простір і думки. Добре наводити лад, завершувати незавершене та планувати зимові кроки.

Терези — Лаванда

Лаванда заспокоює емоції й повертає внутрішній баланс. Уникайте гучних розмов і надмірних завдань — сьогодні найефективніше працює тиша.

Скорпіон — Півонія

Півонія м’яко гармонізує емоції. Це день інтуїтивних висновків, чесних внутрішніх діалогів і емоційної стабілізації.

Стрілець — Імбир

Імбир стимулює енергію і дає поштовх до дій. Ви будете в тонусі й зможете зробити важливий крок, але не поспішайте: кожен рух має бути точним.

Козоріг — Розмарин

Розмарин підтримує витривалість і концентрацію. День сприятливий для планування, аналітики та довгострокових рішень.

Водолій — Евкаліпт

Евкаліпт звільняє від напруги. Прогулянка або свіже повітря допоможуть знайти легкий підхід до задач, які здавалися складними.

Риби — Лотос

Лотос поглиблює інтуїцію. Це день творчості, мрій, споглядання й тонких емоційних відкриттів.

1 грудня — день, коли варто обирати м’якість: теплі напої, повільний темп, приємні запахи. Це допоможе плавно перейти до зимового періоду та налаштувати внутрішній ритм на спокій.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

