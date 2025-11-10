Рослинний гороскоп друїдів на 10–16 листопада: Овнам — рішучість, Рибам — спокій

Рослинний гороскоп друїдів / © ТСН

Листопад — час, коли земля стишується, а ми схиляємося до внутрішніх роздумів. У цей період особливо важливо чути природу: аромат трав, шелест листя чи запах вологого повітря можуть стати підказками для душі. Рослинний гороскоп на тиждень із 10 по 16 листопада 2025 року підкаже, які енергії квітів і трав супроводжуватимуть вас і як їх використати для власного відновлення.

Рослинний гороскоп на 10–16 листопада 2025 року

Овен — Розмарин

Розмарин наповнює рішучістю та ясністю дій. Цього тижня не зволікайте — доля дає шанс рухатися вперед. Уникайте сумнівів, слухайте інтуїцію, і ваші плани зрушать із місця.

Телець — Чебрець

Чебрець — символ витримки й захисту. Ви здатні впоратись із будь-якими труднощами, якщо не втратите внутрішнього спокою. Добре працювати з ароматами чи трав’яними чаями — вони посилять енергію стійкості.

Близнята — Меліса

Меліса заспокоює і гармонізує думки. Тиждень буде насичений спілкуванням — будьте вибірковими у контактах. Не поспішайте ділитися планами, зберігайте деякі наміри при собі.

Рак — Лілія

Лілія — рослина ніжності та очищення серця. Настав час пробачити себе чи когось із близьких. Дозвольте емоціям виходити вільно, і ви відчуєте глибше полегшення.

Лев — Соняшник

Соняшник несе енергію радості й самовираження. Ви в центрі уваги — скористайтесь цим, щоб показати свій талант. Але не забувайте: щирість — головний магніт вашого успіху.

Діва — Шавлія

Шавлія очищує не лише простір, а й думки. Тиждень сприятливий для наведення ладу: від прибирання вдома до завершення старих проєктів. Порядок навколо — це ясність усередині.

Терези — Ромашка польова

Ромашка допоможе зберегти спокій у суперечках і знайти гармонію у стосунках. Прислухайтесь до відчуттів — не все потребує пояснення. Ваше серце знає, що робити.

Скорпіон — М’ята перцева

М’ята дарує освіження, ясність і гнучкість. Якщо ви вагаєтесь між двома рішеннями — дозвольте собі побути в паузі. Свіжий погляд допоможе побачити новий шлях.

Стрілець — Імбир

Імбир символізує вогонь, силу та дію. Ви відчуєте енергетичний підйом — скористайтесь ним для руху до мети. Але важливо не перегоріти: поєднуйте активність із турботою про тіло.

Козоріг — Евкаліпт

Евкаліпт очищує дихання і думки. Тиждень підходить для оздоровлення — фізичного чи емоційного. Присвятіть час собі, щоб відновити баланс і силу волі.

Водолій — Вербена

Вербена підсилює натхнення та комунікацію. Нові ідеї можуть з’явитись раптово — запишіть їх. Це гарний період для творчості та взаємодії з однодумцями.

Риби — Лаванда

Лаванда приносить мир і заспокоєння. Займіться тим, що заспокоює: музика, сон, творчість. Енергія тижня допоможе знайти внутрішню гармонію, якщо не чинити опір життю.

Цей тиждень — про очищення через ніжність. Пийте більше трав’яних настоїв, провітрюйте простір і вдихайте аромати природи. Рослини нагадують: відновлення починається з дихання.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

