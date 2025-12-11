Рослинний гороскоп друїдів на 11 грудня: Левам — проникливість, Козерогам — витримка

Рослинний гороскоп друїдів / © ТСН

Середина грудня — це період внутрішнього уповільнення, коли природа запрошує слухати себе уважніше. У цей день важливо уникати перенавантаження, діяти м’яко і свідомо.

Рослинний гороскоп на 11 грудня базується на реальних, символічно значущих рослинах, які підтримують спокій, ясність мислення, рівність емоцій та природний ритм.

Рослинний гороскоп на 11 грудня 2025 року

Овен — Розмарин

Розмарин активізує концентрацію та додає впевненості. Ви зможете чітко визначити пріоритети й рухатись уперед без сумнівів.

Телець — Ромашка

Ромашка дарує емоційне тепло. День підходить для домашнього затишку, відпочинку та турботи про себе. Уникайте зайвої активності.

Близнята — Лаванда

Лаванда вирівнює внутрішній стан і знімає напруження. Ви зможете приймати рішення спокійніше та впевненіше.

Рак — Календула

Календула пом’якшує емоції і створює відчуття захищеності. Це день теплих жестів, турботи про інших і внутрішнього заспокоєння.

Лев — М’ята

М’ята освіжає думки і усуває ментальну втому. Ви зможете чіткіше бачити ситуацію та знайти доступні рішення навіть у складних питаннях.

Діва — Шавлія

Шавлія очищує простір і структурує хаос. День ідеальний для впорядкування планів, документів і побутових справ.

Терези — Вербена

Вербена привносить легкість, м’якість і творче натхнення. Ви будете більш дипломатичними та гнучкими у спілкуванні.

Скорпіон — Півонія

Півонія стабілізує внутрішні емоції. День підходить для тихих роздумів, чесних внутрішніх висновків і відновлення емоційного ресурсу.

Стрілець — Імбир

Імбир дарує активність і рішучість. Ви відчуєте імпульс до дії, але важливо не поспішати — робіть один упевнений крок за раз.

Козоріг — Чебрець

Чебрець дає витривалість і внутрішню стабільність. Це чудовий день для продуктивної роботи, довгострокових рішень та послідовного руху.

Водолій — Евкаліпт

Евкаліпт очищує думки та допомагає відпустити зайве. Прогулянки або зміна обстановки принесуть ясність і легкість.

Риби — Лотос

Лотос активізує інтуїцію та творче бачення. Ви будете особливо чутливими до внутрішніх сигналів і натхнення.

11 грудня — день тиші та рівного ритму. Дозвольте собі сповільнитись, уникайте перевантажень і створіть простір для м’яких, розсудливих рішень.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

