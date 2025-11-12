ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
48
Час на прочитання
2 хв

Рослинний гороскоп друїдів на 12 листопада: Овнам —дії, Ракам — спокій

12 листопада природа ділиться своєю мудрістю — рослини цього дня підкажуть кожному знаку зодіаку, як знайти гармонію, силу та натхнення у буденних справах.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Рослинний гороскоп друїдів

Рослинний гороскоп друїдів / © ТСН

Середина листопада несе енергію оновлення через тишу. Природа стишується, щоб відновитись, і запрошує нас зробити те саме. Рослини цього дня мають особливу силу — вони допомагають зрозуміти свої потреби, відпустити напругу й наповнитись новою енергією. Дізнайтесь, яка рослина супроводжує ваш знак 12 листопада.

Рослинний гороскоп на 12 листопада 2025 року

Овен — Імбир

Імбир активізує внутрішній вогонь. Сьогодні ви сповнені рішучості — використайте цю енергію, щоб почати нову справу або зробити важливий крок. Але уникайте поспіху: сила діє краще, коли поєднана з мудрістю.

Телець — Розмарин

Розмарин приносить ясність і впевненість. День підходить для концентрації, завершення робочих завдань і наведення ладу у думках. Якщо відчуваєте втому, аромат розмарину допоможе відновити сили.

Близнята — Вербена

Вербена допоможе висловити думки та знайти натхнення у словах. Це гарний день для спілкування, творчості або планування майбутніх проєктів. Не ігноруйте підказки інтуїції — вони сьогодні напрочуд точні.

Рак — Жасмин

Жасмин несе мир і гармонію. Сьогодні корисно побути вдома, дати собі більше тепла й спокою. Присвятіть час сім’ї, дітям або догляду за собою — це наповнить енергією любові.

Лев — Календула

Календула — рослина сонячної сили. День сприятливий для розв'язання побутових питань або допомоги іншим. Ваше тепло здатне зцілювати — не шкодуйте добрих слів і щирих дій.

Діва — Меліса

Меліса гармонізує емоції й знімає напругу. Ви можете відчути потребу в тиші або усамітненні — дайте собі цей простір. Чашка чаю з меліси допоможе зберегти рівновагу.

Терези — Фіалка

Фіалка вчить ніжності до себе. День підходить для емоційного перезавантаження: не аналізуйте — просто відчувайте. Музика, аромат квітів чи час на самоті допоможуть повернути спокій.

Скорпіон — Півонія

Півонія символізує перетворення. Можливі неочікувані зміни, які відкриють нові шляхи. Не чиніть опір — те, що здається втратою, може стати початком нового етапу.

Стрілець — Материнка

Материнка дарує тепло і турботу. Ви можете захотіти об’єднати навколо себе близьких або створити атмосферу затишку. День для щирого спілкування й підтримки.

Козоріг — Хвоя

Аромат хвої очищує свідомість. Займіться справами, які потребують зосередженості, але не перевтомлюйтесь. Прогулянка серед дерев допоможе відновити сили та натхнення.

Водолій — Лемонграс

Лемонграс пробуджує уяву й легкість. Сьогодні ідеї з’являтимуться раптово — запишіть їх. Це день відкриттів і несподіваних можливостей.

Риби — Лаванда

Лаванда заспокоює і лікує душу. День підходить для м’яких практик — медитації, творчості, споглядання природи. Дозвольте собі плисти за течією — і Всесвіт сам підкаже напрям.

12 листопада — день ніжного оновлення. Зробіть ковток теплого трав’яного чаю, запаліть ароматну свічку, впустіть до серця спокій. Природа шепоче тихо — але її підказки безпомилкові.

Дата публікації
Кількість переглядів
48
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie