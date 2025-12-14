Рослинний гороскоп друїдів на 14 грудня: Ракам —емоційний спокій, Козерогам — зібраність

Рослинний гороскоп друїдів / © ТСН

Друга половина грудня поступово переводить у глибший зимовий ритм. Це час, коли важливо берегти сили, обирати прості рішення й не вимагати від себе надмірного.

Рослинний гороскоп на 14 грудня базується на реальних, добре відомих рослинах, які символічно пов’язані зі спокоєм, витримкою, відновленням і внутрішньою опорою.

Рослинний гороскоп на 14 грудня 2025 року

Овен — Імбир

Імбир підтримує тонус і внутрішній запал. День підходить для активних рішень, але важливо не перевантажувати себе — дійте вибірково.

Телець — Ромашка

Ромашка заспокоює й допомагає знизити напруження. Сьогодні варто зосередитися на комфорті, домашніх справах і відновленні.

Близнята — М’ята

М’ята освіжає мислення й полегшує спілкування. Ви зможете легко пояснити свою позицію й знайти спільну мову з іншими.

Рак — Меліса

Меліса огортає емоційним спокоєм. Це день турботи про себе, тихих розмов і створення безпечного, затишного простору.

Лев — Лаванда

Лаванда пом’якшує внутрішню напругу. День сприятливий для відпочинку, творчих занять і зменшення емоційного тиску.

Діва — Шавлія

Шавлія допомагає впорядкувати думки та справи. Добре завершувати розпочате й наводити лад у повсякденних процесах.

Терези — Вербена

Вербена підтримує легкість і гнучкість. Ви зможете зберегти рівновагу навіть у непростих розмовах і знайти м’який компроміс.

Скорпіон — Півонія

Півонія врівноважує глибокі емоції. День сприятливий для внутрішніх висновків і спокійного прийняття важливих рішень.

Стрілець — Чебрець

Чебрець додає витривалості. Ви зможете стабільно рухатися до мети, не втрачаючи енергії на дрібниці.

Козоріг — Розмарин

Розмарин допомагає зосередитися й утримати контроль над процесами. Це вдалий день для планування та відповідальних кроків.

Водолій — Евкаліпт

Евкаліпт очищує від перевантаження. Корисно змінити обстановку, більше рухатися або побути на свіжому повітрі.

Риби — Лотос

Лотос підсилює інтуїтивне сприйняття. День добре підходить для творчості, споглядання й роботи з внутрішніми образами.

14 грудня варто прожити у спокійному темпі: без поспіху, з турботою про тіло й емоції. Теплі напої, тиша і прості справи допоможуть відновити внутрішню рівновагу.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

