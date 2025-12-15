Рослинний гороскоп друїдів на 15–21 грудня: Терезам — рівновага, Стрільцям — витримка

Рослинний гороскоп друїдів / © ТСН

Реклама

Середина грудня — це перехід у глибший зимовий ритм. Природа ніби нагадує: зараз важливі не ривки, а сталість, тепло і внутрішня зібраність. У цей період добре завершувати розпочате, підбивати підсумки року й поступово готуватися до свят без перевантажень.

Рослинний гороскоп на 15–21 грудня складений на основі реальних, традиційних рослин, що символізують витримку, заспокоєння, очищення та м’яку підтримку.

Рослинний гороскоп на 15–21 грудня 2025 року

Овен — Розмарин

Розмарин допомагає зберігати фокус і не розпорошувати сили. Тиждень сприятливий для планування, завершення важливих справ і стратегічних рішень.

Реклама

Телець — Календула

Календула приносить відчуття тепла і стабільності. Ви будете потребувати комфорту, простих радощів і повільного темпу. Не варто перевантажувати себе.

Близнята — М’ята

М’ята освіжає мислення. Тиждень підходить для спілкування, уточнення домовленостей і роботи з інформацією. Слова матимуть особливу вагу.

Рак — Ромашка

Ромашка заспокоює емоції. Це час турботи про себе, сімейних моментів і внутрішнього відновлення. Обирайте тишу замість зайвих контактів.

Лев — Лаванда

Лаванда допомагає знизити напругу й відпустити контроль. Тиждень сприятливий для творчості, відпочинку і м’якого перегляду власних очікувань.

Реклама

Діва — Шавлія

Шавлія очищує простір і думки. Це вдалий час для прибирання, завершення робочих процесів і впорядкування справ перед кінцем року.

Терези — Лаванда

Лаванда повертає внутрішню рівновагу. Ви зможете уникнути конфліктів і зберегти гармонію навіть у напружених ситуаціях. Менше — означає краще.

Скорпіон — Півонія

Півонія врівноважує глибокі емоції. Тиждень може принести внутрішні висновки й важливі усвідомлення, які варто прожити без поспіху.

Стрілець — Чебрець

Чебрець додає витривалості. Ви зможете стабільно рухатися до мети, навіть якщо темп здаватиметься повільним. Послідовність буде ключовою.

Реклама

Козоріг — Розторопша

Розторопша символізує силу й відновлення. Тиждень сприятливий для серйозних рішень, відповідальних кроків і довгострокового планування.

Водолій — Евкаліпт

Евкаліпт очищує мислення. Прогулянки, свіже повітря і зміна обстановки допоможуть позбутися перевантаження й знайти нові ідеї.

Риби — Лотос

Лотос поглиблює інтуїцію і творчий стан. Це час мрій, внутрішньої тиші й уважного ставлення до власних відчуттів.

15–21 грудня — період завершень і внутрішнього налаштування. Не варто поспішати або брати на себе зайве. Обирайте теплі ритуали, повільний темп і дії, які підтримують ваш внутрішній баланс.

Реклама

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Останній місяць року обіцяє бути найвидовищнішим для любителів астрономії. Грудень подарує нам яскравий парад планет, прощання з міжзоряною кометою, містичний супермісяць та один з найпотужніших метеорних дощів, який цього разу не затьмарить місячне сяйво.