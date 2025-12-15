Рослинний гороскоп друїдів на 15 грудня: Близнятам — гнучкість, Козерогам — витримка

Рослинний гороскоп друїдів / © ТСН

Середина грудня остаточно налаштовує на зимовий ритм: менше різких рухів, більше уважності до себе і власних меж. Це день, коли краще діяти послідовно, без тиску й поспіху.

Рослинний гороскоп на 15 грудня складено на основі реальних рослин, які традиційно символізують стійкість, заспокоєння, ясність думок і м’яку підтримку.

Рослинний гороскоп на 15 грудня 2025 року

Овен — Розмарин

Розмарин допомагає тримати фокус. Сьогодні варто зосередитися на головному й не розпорошувати енергію на другорядні справи.

Телець — Календула

Календула приносить відчуття тепла і стабільності. День сприятливий для побутових справ, турботи про себе та створення затишку.

Близнята — Вербена

Вербена підтримує гнучкість мислення. Ви легко адаптуєтеся до змін і зможете знайти м’який вихід зі складної ситуації.

Рак — Ромашка

Ромашка заспокоює емоції. Це день для тиші, спокійних розмов і внутрішнього відновлення.

Лев — Лаванда

Лаванда знижує напругу і допомагає відпустити контроль. Корисно дати собі більше простору для відпочинку й творчості.

Діва — Шавлія

Шавлія очищує простір і думки. Добрий день для завершення справ, впорядкування документів і наведення ладу.

Терези — М’ята

М’ята освіжає сприйняття. Ви зможете легше ухвалювати рішення і не застрягати у сумнівах.

Скорпіон — Півонія

Півонія врівноважує внутрішні переживання. День сприятливий для спокійних висновків і емоційної стабілізації.

Стрілець — Імбир

Імбир додає внутрішнього тонусу. Ви будете готові діяти, але важливо спрямувати енергію лише на справді важливе.

Козоріг — Чебрець

Чебрець підтримує витривалість і послідовність. День підходить для роботи з довготривалими завданнями й відповідальними рішеннями.

Водолій — Евкаліпт

Евкаліпт допомагає звільнити голову від перевантаження. Прогулянка або зміна обстановки дадуть відчуття легкості.

Риби — Лотос

Лотос підсилює інтуїцію. Це день для творчості, внутрішньої тиші та уважного ставлення до власних відчуттів.

15 грудня варто прожити у спокійному темпі: не поспішати, не брати на себе зайвого й обирати дії, які підтримують внутрішню рівновагу.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

