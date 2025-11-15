Рослинний гороскоп друїдів на 15 листопада: Терезам — спокій, Овнам — рішучість

Рослинний гороскоп друїдів / © ТСН

Листопад входить у період глибокого заспокоєння, коли енергія Землі уповільнюється, але стає мудрішою. У цей день Всесвіт говорить мовою запахів і кольорів — рослини відкривають свої символічні «карти» для кожного знаку. Деякі з них вказують на очищення, інші — на ріст і рішучість, а хтось отримає підказку про любов чи прощення.

Рослинний гороскоп на 15 листопада 2025 року

Овен — Імбир

Карта дії. Імбир додає енергії, впевненості та жаги до життя. Сьогодні ваш вогонь особливо яскравий — спрямовуйте його на те, що дійсно має значення. Уникайте імпульсивності — сила має бути керованою.

Телець — М’ята перцева

Карта ясності. М’ята освіжає розум і допомагає зосередитись. Ви відчуєте полегшення після розмови або ухвалення рішення. Сьогодні важливо сказати собі правду.

Близнята — Лемонграс

Карта руху. Енергія лемонграсу приносить легкість і бажання змін. Спробуйте щось нове — навіть невеликий експеримент може відкрити новий шлях. Уникайте рутини, бо вона гальмує ваш розвиток.

Рак — Калина

Карта коріння. Калина символізує дім, любов і спадок. День сприятливий для родинних розмов, примирення та турботи про близьких. Ви — опора для інших, але не забувайте піклуватися і про себе.

Лев — Троянда

Карта серця. Троянда відкриває енергію ніжності та взаємності. Це день краси, компліментів і натхнення. У стосунках можливий новий етап — чесна розмова або глибше зближення.

Діва — Шавлія

Карта очищення. Шавлія допомагає позбутися зайвого — у думках, речах, контактах. Сьогодні корисно завершити те, що давно відкладали. Ваш простір очищується, щоб прийняти нову енергію.

Терези — Лаванда

Карта спокою. Лаванда заспокоює розум і відновлює внутрішню рівновагу. День підходить для тиші, ароматерапії, повільної прогулянки. Не приймайте важливих рішень — дозвольте Всесвіту вирівняти шлях.

Скорпіон — Гвоздика

Карта сили. Гвоздика надає внутрішньої стійкості та допомагає нести правду навіть тоді, коли це складно. Сьогодні ви здатні змінити хід подій — головне діяти без агресії, але з гідністю.

Стрілець — Розмарин

Карта мудрості. Розмарин нагадує, що істинна сила — у знанні. Ви можете отримати пораду або знак, який виявиться вирішальним. Запишіть ідеї — вони дозріють трохи згодом.

Козоріг — Верес

Карта стійкості. Верес допоможе зберегти рівновагу й не реагувати на провокації. День потребує стриманості, але саме це дасть найкращий результат. Ваша тиша сьогодні сильніша за будь-які слова.

Водолій — Евкаліпт

Карта очищення дихання. Евкаліпт оновлює думки й дає новий подих у справах. Якщо щось застопорилось — відпустіть контроль і просто вдихніть на повні груди. Нові ідеї з’являться самі.

Риби — Лілія

Карта чистоти. Лілія наповнює день гармонією, спокоєм і вірою. Ваша сила — у співчутті. Прислухайтесь до інтуїції, вона сьогодні чує Всесвіт особливо ясно.

15 листопада — день м’якої трансформації. Очистіть простір навколо себе: фізично чи енергетично. Навіть проста дія — свіже повітря, квітка на столі чи чашка трав’яного чаю — здатна повернути вам силу й натхнення.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

