Рослинний гороскоп друїдів на 17–23 листопада: Ракам — ніжність, Овнам — сила дії

Кінець листопада — час глибокої тиші, коли природа повільно готується до зими. Енергія стає спокійною, але мудрою, і саме в такій атмосфері рослини найкраще проявляють свої символічні підказки. Рослинний гороскоп на тиждень 17–23 листопада 2025 року розкаже, які рослини будуть вашими талісманами та яку пораду вони несуть кожному знаку.

Рослинний гороскоп на 17–23 листопада 2025 року

Овен — Куркума

Куркума — символ сили дії та зцілення. Цей тиждень підштовхне вас до важливих кроків, які ви давно планували. Ваша енергія повертається — використайте її мудро й цілеспрямовано.

Телець — Чебрець

Чебрець додає витримки та тепла. Тиждень сприятливий для сімейних справ і побутових радощів. Ви знайдете опору в простих речах — у стабільності, ритуалах і відчутті дому.

Близнята — Верес

Верес символізує емоційну стійкість. Ви зможете спокійно реагувати на виклики й прийняти правильні рішення. Це період духовного вирівнювання та дорослішання.

Рак — Жасмин

Жасмин несе ніжність і взаєморозуміння. Тиждень підходить для примирення, глибоких розмов і турботи про близьких. Прислухайтесь до своїх почуттів — вони дуже точні.

Лев — Троянда червона

Червона троянда пробуджує любов і натхнення. Ви будете в центрі уваги — використайте цей час для творчості, зустрічей або великих планів. Енергія серця веде вас уперед.

Діва — Лаванда польова

Польова лаванда заспокоює й допомагає впорядкувати думки. Це час, коли варто сповільнитись, навести лад і дозволити собі відпочити. Нічого не потрібно пришвидшувати.

Терези — Меліса лимонна

Меліса повертає гармонію. Тиждень буде про рівновагу в стосунках. Ви зможете знайти слова, які знімають напругу й повертають довіру. Оберіть м’якість замість боротьби.

Скорпіон — Пижмо

Пижмо символізує внутрішню твердість. Якщо настане момент відстоювати кордони — робіть це спокійно й впевнено. Ваш голос буде почутий.

Стрілець — Імбир

Імбир додає запалу й рухливості. Тиждень активний, динамічний і багатий на можливості. Головне — не розпорошуватись. Оберіть одну мету та рухайтеся до неї.

Козоріг — Кедрова хвоя

Кедр несе витривалість і внутрішній стрижень. Цей період допомагає зміцнити позиції на роботі, в проєктах та особистому житті. Ваше терпіння буде винагороджене.

Водолій — Вербена запашна

Запашна вербена відкриває натхнення й інсайти. Будьте уважні до знаків: ідеї, що з’являться цього тижня, можуть змінити ваші плани на місяці вперед.

Риби — Лотос білий

Білий лотос — символ духовного піднесення. Ви можете відчути сильну інтуїцію або бажання усамітнення. Це час глибокої гармонії, мрій і творчого натхнення.

17–23 листопада — час внутрішнього очищення. Виберіть невеликий ритуал: теплий чай, коротку прогулянку, медитацію або ароматичну свічку. Ніжність до себе зараз — найкраща форма сили.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

