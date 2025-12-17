Рослинний гороскоп друїдів на 17 грудня: Ракам — внутрішній спокій, Стрільцям — зібрана енергія

Рослинний гороскоп друїдів / © ТСН

Дні перед зимовим сонцестоянням налаштовують на завершення і внутрішню тишу. Це час, коли корисно зменшити темп, обрати прості кроки та берегти власний ресурс.

Рослинний гороскоп на 17 грудня складено на основі реальних рослин, які традиційно символізують заспокоєння, витривалість, м’яку активність і внутрішню опору.

Рослинний гороскоп на 17 грудня 2025 року

Овен — Чебрець

Чебрець підтримує витривалість і рівний темп. День сприятливий для завершення справ і послідовної роботи без різких ривків.

Телець — Календула

Календула приносить тепло і відчуття стабільності. Добре зосередитися на домі, тілесному комфорті та простих радощах.

Близнята — М’ята

М’ята освіжає мислення і полегшує спілкування. Ви зможете спокійно домовлятися і знаходити доречні слова.

Рак — Лаванда

Лаванда знижує емоційну напругу. Це день тиші, м’яких розмов і турботи про внутрішній стан.

Лев — Розмарин

Розмарин допомагає тримати фокус. Ви зможете ухвалити виважене рішення і не відволікатися на другорядне.

Діва — Шавлія

Шавлія сприяє впорядкуванню. День підходить для наведення ладу, завершення дрібних завдань і внутрішнього розвантаження.

Терези — Вербена

Вербена підтримує гнучкість і м’який настрій. Ви збережете баланс у спілкуванні й уникнете гострих ситуацій.

Скорпіон — Півонія

Півонія врівноважує глибокі переживання. День сприятливий для внутрішніх висновків і спокійного прийняття рішень.

Стрілець — Імбир

Імбир додає тонусу і бажання діяти. Важливо спрямувати енергію на одне конкретне завдання, не розпорошуючись.

Козоріг — Розторопша

Розторопша символізує витримку і відновлення. Ви зможете стабільно працювати і не втрачати сили наприкінці дня.

Водолій — Евкаліпт

Евкаліпт допомагає зняти перевантаження. Корисно змінити обстановку або побути на свіжому повітрі.

Риби — Лотос

Лотос підсилює інтуїтивні процеси. День добре підходить для творчості, споглядання і внутрішньої тиші.

17 грудня варто прожити без поспіху. Менше справ, більше уваги до власного стану, теплі напої й прості ритуали допоможуть зберегти рівновагу.

