Рослинний гороскоп друїдів на 20 грудня: Терезам — рівновага, Козерогам — зібраність

Рослинний гороскоп друїдів / © ТСН

Реклама

Кінець грудня поступово підводить до періоду підсумків і спокійного завершення справ. Це день, коли варто діяти обережно, обирати перевірені кроки та берегти власний ритм.

Рослинний гороскоп на 20 грудня ґрунтується на реальних, традиційних рослинах, що символізують витримку, м’яку підтримку та внутрішню рівновагу.

Рослинний гороскоп на 20 грудня 2025 року

Овен — Чебрець

Чебрець підтримує рівний темп і наполегливість. День підходить для завершення розпочатого та послідовної роботи без різких рішень.

Телець — Календула

Календула дарує тепло і стабільність. Варто зосередитися на домашніх справах, комфорті та відновленні сил.

Реклама

Близнята — М’ята

М’ята освіжає мислення й полегшує спілкування. Ви зможете спокійно домовлятися й коригувати плани без напруги.

Рак — Ромашка

Ромашка заспокоює емоції. Це день тиші, простих радощів і турботи про внутрішній стан.

Лев — Лаванда

Лаванда знижує емоційний тиск. Корисно дозволити собі відпочинок, творчі заняття та м’яке зменшення очікувань.

Діва — Шавлія

Шавлія допомагає впорядкувати справи. День сприятливий для прибирання, завершення дрібних завдань і організації простору.

Реклама

Терези — Лаванда

Лаванда підтримує баланс і дипломатичність. Ви зможете уникнути гострих розмов і зберегти гармонію у стосунках.

Скорпіон — Півонія

Півонія врівноважує глибокі переживання. День підходить для внутрішніх висновків і спокійного прийняття важливих рішень.

Стрілець — Імбир

Імбир додає тонусу. Важливо спрямувати енергію на одну конкретну справу, не розпорошуючись.

Козоріг — Розмарин

Розмарин підтримує зібраність і відповідальність. День сприятливий для планування та роботи з довгостроковими цілями.

Реклама

Водолій — Евкаліпт

Евкаліпт допомагає зняти перевантаження. Зміна обстановки або прогулянка позитивно вплинуть на самопочуття.

Риби — Лотос

Лотос підсилює інтуїтивне відчуття процесів. День добре підходить для творчості, споглядання і внутрішньої тиші.

20 грудня варто прожити у спокійному режимі: без поспіху, з увагою до власних меж і завершенням лише найнеобхіднішого. Теплі напої та прості ритуали допоможуть зберегти рівновагу.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Реклама

Останній місяць року обіцяє бути найвидовищнішим для любителів астрономії. Грудень подарує нам яскравий парад планет, прощання з міжзоряною кометою, містичний супермісяць та один з найпотужніших метеорних дощів, який цього разу не затьмарить місячне сяйво.