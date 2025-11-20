Рослинний гороскоп друїдів на 20 листопада: Овнам — сила, Рибам — внутрішній комфорт

Рослинний гороскоп друїдів / © ТСН

Цей день несе спокійну, рівну енергію — таку, що дозволяє почути себе краще й помітити деталі, на які раніше не вистачало уваги. Рослини 20 листопада стають природними “провідниками”, які підсилюють інтуїцію, заземлюють і допомагають рухатися власним темпом.

Рослинний гороскоп на 20 листопада 2025 року

Овен — Куркума

Куркума додає внутрішньої сили та стійкості. Сьогодні корисно діяти обережно, але впевнено — навіть один мудрий крок покаже шлях уперед.

Телець — Материнка

Материнка приносить домашнє тепло. День сприятливий для відпочинку, побутових справ та турботи про власний простір. Спокій — ваш ресурс.

Близнята — Меліса

Меліса знімає емоційну напругу. Це день для повільних рішень, приємного спілкування та відновлення. Уникайте перевантаження — легкість сьогодні важливіша за продуктивність.

Рак — Верба м’яка

Верба дарує емоційну гнучкість. Ви легко адаптуєтесь до змін, якщо не чинитимете опір. Будьте уважні до своїх почуттів — вони покажуть правильний напрямок.

Лев — Календула жовта

Жовта календула приносить тепло і внутрішню стабільність. Це день підтримки: ви можете надихнути інших або отримати вдячність у відповідь на свої добрі дії.

Діва — М’ята садова

М’ята освіжає та приводить думки до ладу. Ви можете відчути, що починаєте бачити структуру там, де раніше був хаос. Маленьке прибирання або планування принесуть полегшення.

Терези — Фіалка лісова

Фіалка нагадує про внутрішній баланс. Не перевантажуйте себе вимогами — дозвольте дням бути простими. Тиша сьогодні працює найкраще.

Скорпіон — Півонія біла

Біла півонія пом’якшує емоції та допомагає зцілити старі переживання. День підходить для внутрішнього діалогу та чесності із собою.

Стрілець — Імбир свіжий

Імбир дарує рухливість і мотивацію. Ви можете відчути бажання діяти, подорожувати або спробувати щось нове. Дійте з натхненням, але не поспішайте.

Козоріг — Кедрова смола

Кедрова смола символізує витривалість і захист. Ви зможете ухвалити рішення, яке давно відкладали. Тримайтеся свого курсу — він правильний.

Водолій — Лемонграс дикий

Дикий лемонграс пробуджує легкість у сприйнятті подій. Вам стане простіше відпустити те, що вас стримувало. Нова ідея сьогодні може стати дуже вдалою.

Риби — Лаванда м’яка

М’яка лаванда заспокоює душу й допомагає налаштуватись на внутрішній комфорт. Займіться творчістю, медитацією або просто відпочиньте — це відновить сили.

20 листопада — день спокійного потоку. Пийте теплі трав’яні чаї, не поспішайте у висновках та обирайте м’які рішення. Саме така стратегія приведе до потрібних результатів.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

