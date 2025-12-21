Рослинний гороскоп друїдів на 21 грудня: Ракам — м’яке заспокоєння, Водоліям — внутрішня зібраність

Рослинний гороскоп друїдів / © ТСН

Реклама

Зимове сонцестояння символізує найкоротший день і найдовшу ніч, але водночас — початок повернення світла. Це момент тиші, підсумків і внутрішнього налаштування на новий цикл.

Рослинний гороскоп на 21 грудня побудований на реальних, традиційних рослинах, що уособлюють відновлення, захист, витримку та м’яку підтримку у переломний момент року.

Рослинний гороскоп на 21 грудня 2025 року

Овен — Імбир

Імбир зігріває й підтримує активність. День підходить для внутрішнього рішення або наміру, який ви готові нести далі, без поспіху.

Телець — Ромашка

Ромашка допомагає заспокоїти емоції й тіло. Оберіть прості радощі, домашній затишок і мінімум справ — цього достатньо.

Реклама

Близнята — Вербена

Вербена надихає й пом’якшує комунікацію. Ви зможете сказати важливе делікатно або знайти теплий тон у складній розмові.

Рак — Меліса

Меліса огортає внутрішнім спокоєм. Це день турботи про себе, тиші й емоційного відновлення.

Лев — Календула

Календула приносить тепло й відчуття підтримки. День сприятливий для відновлення сил і м’якого прийняття себе.

Діва — Чебрець

Чебрець допомагає втримати рівний темп. Добре завершувати справи без напруги й не брати на себе зайвого.

Реклама

Терези — М’ята

М’ята освіжає сприйняття. Ви зможете легше ухвалити рішення й не застрягати у ваганнях.

Скорпіон — Півонія

Півонія врівноважує глибокі переживання. День підходить для внутрішніх підсумків і тихого прийняття важливого.

Стрілець — Шавлія

Шавлія сприяє очищенню й завершенню циклів. Корисно відпустити старі наміри й залишити лише те, що справді важливе.

Козоріг — Розторопша

Розторопша символізує витривалість і відновлення. Ви зможете зберегти стабільність і внутрішню силу навіть у тиші.

Реклама

Водолій — Розмарин

Розмарин підтримує зібраність і внутрішній фокус. День сприятливий для намірів і планів на новий цикл.

Риби — Лотос

Лотос поглиблює інтуїтивні процеси. Це день споглядання, символів і тонких внутрішніх відчуттів.

21 грудня варто прожити повільно й усвідомлено. Запаліть свічку, дозвольте собі тишу й сформулюйте внутрішній намір — без дій, лише відчуттям.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Реклама

Останній місяць року обіцяє бути найвидовищнішим для любителів астрономії. Грудень подарує нам яскравий парад планет, прощання з міжзоряною кометою, містичний супермісяць та один з найпотужніших метеорних дощів, який цього разу не затьмарить місячне сяйво.