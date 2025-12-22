Рослинний гороскоп друїдів на 22–28 грудня: Ракам — м’якість, Стрільцям — рівний темп

Друїди / © ТСН

Після зимового сонцестояння світло починає повертатися дуже повільно, і цей тиждень важливий для адаптації. Це час не ривків, а внутрішнього налаштування, завершення року й підготовки до свят у спокійному ритмі.

Рослинний гороскоп на 22–28 грудня символізує відновлення, тепло, зібраність та м’яку дію.

Рослинний гороскоп на 22–28 грудня 2025 року

Овен — Імбир

Імбир підтримує внутрішній вогонь. Тиждень сприятливий для формування намірів і легкого руху вперед без тиску на себе.

Телець — Ромашка

Ромашка заспокоює й допомагає відновитися. Ви відчуєте потребу в затишку, простих радощах і тілесному комфорті.

Близнята — Вербена

Вербена приносить легкість і гнучкість. Спілкування буде м’яким, а думки — рухливими. Добре завершувати домовленості.

Рак — Меліса

Меліса огортає внутрішнім спокоєм. Це тиждень турботи про емоційний стан, сімейного тепла і тиші.

Лев — Календула

Календула дає відчуття підтримки. Ви зможете відновити сили й зменшити внутрішню напругу, не втрачаючи впевненості.

Діва — Чебрець

Чебрець допомагає тримати стабільний темп. Ви спокійно завершите справи року й уникнете перевантаження.

Терези — М’ята

М’ята освіжає сприйняття. Ви зможете легше ухвалювати рішення і не застрягати у ваганнях наприкінці року.

Скорпіон — Півонія

Півонія врівноважує глибокі емоції. Тиждень сприятливий для внутрішніх підсумків і м’якого прийняття важливого.

Стрілець — Чебрець

Чебрець додає витривалості. Ви зможете стабільно рухатися до мети без різких змін і поспіху.

Козоріг — Розторопша

Розторопша символізує стійкість і відновлення. Це час берегти сили й не вимагати від себе максимуму.

Водолій — Евкаліпт

Евкаліпт очищує від інформаційного перевантаження. Корисно змінювати обстановку, гуляти і дихати глибше.

Риби — Лотос

Лотос поглиблює інтуїцію. Тиждень підходить для творчості, споглядання і внутрішньої тиші.

22–28 грудня — час дбайливого завершення року. Обирайте повільний темп, теплі ритуали, мінімум зобов’язань і максимум присутності в моменті.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

