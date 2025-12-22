Рослинний гороскоп друїдів на 22 грудня: Овнам — зосередженість, Ракам — ромашка для внутрішнього тепла

Рослинний гороскоп друїдів / © ТСН

Після сонцестояння світло починає повільно повертатися, і цей день має особливу енергію обережного руху вперед. Це не час ривків, а момент, коли важливо дослухатися до себе, зафіксувати наміри й підтримати внутрішній ресурс.

Рослинний гороскоп на 22 грудня складений на основі реальних, традиційних рослин, що символізують відновлення, стабільність і спокійне зростання.

Рослинний гороскоп на 22 грудня 2025 року

Овен — Розмарин

Розмарин допомагає втримати фокус і не розпорошувати енергію. День підходить для обдуманих рішень і спокійного планування наступних кроків.

Телець — Календула

Календула приносить відчуття тепла й підтримки. Варто подбати про комфорт, тіло й прості побутові радощі.

Близнята — М’ята

М’ята освіжає мислення та полегшує спілкування. Ви зможете легко домовлятися й адаптуватися до нових обставин.

Рак — Ромашка

Ромашка заспокоює емоції. Це день тиші, турботи про себе й створення затишного простору.

Лев — Шавлія

Шавлія допомагає внутрішньо впорядкуватися. Корисно відпустити зайве й залишити лише те, що справді має значення.

Діва — Чебрець

Чебрець підтримує рівний темп і витривалість. День сприятливий для послідовної роботи без перевантаження.

Терези — Вербена

Вербена додає м’якості та гнучкості. Ви зможете зберегти баланс у спілкуванні й уникнути напружених ситуацій.

Скорпіон — Півонія

Півонія врівноважує глибокі переживання. Це день внутрішніх підсумків і спокійного прийняття важливого.

Стрілець — Імбир

Імбир додає внутрішнього тонусу. Важливо спрямувати енергію на одну конкретну справу, не розпорошуючись.

Козоріг — Розторопша

Розторопша символізує відновлення і стійкість. Ви зможете зберігати стабільність і працювати у комфортному ритмі.

Водолій — Евкаліпт

Евкаліпт допомагає зняти внутрішнє перевантаження. Корисні прогулянки й зміна обстановки.

Риби — Лотос

Лотос поглиблює інтуїтивне сприйняття. День добре підходить для споглядання, творчості та внутрішньої тиші.

22 грудня варто прожити спокійно, без поспіху. Невеликі дії, тепло, тиша і уважність до себе допоможуть закласти правильний настрій на новий сонячний цикл.

