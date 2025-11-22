Рослинний гороскоп друїдів на 22 листопада: Терезам — спокій, Овнам — внутрішня сила

Рослинний гороскоп друїдів / © ТСН

22 листопада межує між осінню та зимою — час, коли природа згортає енергію всередину, а ми вчимося робити так само. Це день інтуїтивних рішень, м’яких змін і внутрішньої тиші. Рослинний гороскоп показує, які природні символи ведуть кожен знак цього дня та яку пораду вони несуть.

Рослинний гороскоп на 22 листопада 2025 року

Овен — Розмарин

Розмарин додає внутрішньої сили й концентрації. Ви легко знайдете відповідь там, де раніше вага́лися. День підходить для рішень, які потребують стійкості.

Телець — Материнка лісова

Материнка несе тепло й заспокоєння. Ви зможете відчути комфорт у звичних речах. Побутові ритуали сьогодні повернуть ресурс і відновлять енергію.

Близнята — М’ята водяна

Водяна м’ята дарує легкість у думках. Ви зможете по-новому подивитися на ситуацію, знайти інший підхід або отримати невимушену підтримку від когось.

Рак — Верба срібляста

Срібляста верба знімає емоційну напругу й робить вас гнучкішими. День сприятливий для душевних розмов і турботи про себе.

Лев — Троянда жовта

Жовта троянда приносить тепло, оптимізм і дружнє ставлення. Ви можете стати джерелом підтримки для інших або отримати її у відповідь. Це день світлих взаємодій.

Діва — Чебрець повзучий

Чебрець дає витримку й чіткість. Займіться тим, що потребує структури: плануванням, організацією, завершенням справ. Невеликі кроки принесуть великий порядок.

Терези — Жасмин білий

Білий жасмин наповнює м’якістю та спокоєм. Не перевантажуйте день подіями — дозвольте йому бути легким. Ваше рішення сьогодні народжується не з думок, а з відчуття.

Скорпіон — Півонія рожева

Рожева півонія пом’якшує різкість і заспокоює внутрішню боротьбу. День підходить для чесних, але обережних розмов, відпускання старих переживань.

Стрілець — Імбир сухий

Сухий імбир стимулює дію і тонус. Ви відчуєте бажання активності, руху або нових задач. Головне — не поспішайте з висновками, але рухайтесь уперед.

Козеріг — Кедр гірський

Гірський кедр символізує витримку та впевненість. Це день повільної, але дуже продуктивної роботи. Ви можете ухвалити рішення, яке вплине на довгу перспективу.

Водолій — Лемонграс ароматний

Ароматний лемонграс приносить легкість у сприйнятті. Якщо щось здавалось складним — сьогодні стане простішим. Можливі несподівані ідеї або внутрішні відкриття.

Риби — Лаванда морська

Морська лаванда підтримує душевний комфорт. День сприятливий для творчості, тиші, мріяння і внутрішнього відновлення. Ви знову знайдете внутрішню опору.

22 листопада — день м’якого руху й природного сповільнення. Пийте теплий напій, робіть паузи, зменшуйте темп. Ваша енергія відновлюється саме зараз.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

