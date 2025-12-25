Рослинний гороскоп друїдів на 25 грудня: Терезам — гармонія, Козерогам — внутрішня стійкість

Рослинний гороскоп друїдів / © ТСН

Реклама

Святкові дні наприкінці року часто поєднують радість із втомою. 25 грудня — не про активність, а про присутність у моменті, м’яке спілкування й турботу про себе.

Рослинний гороскоп цього дня спирається на реальні, добре відомі рослини, які символізують стабільність, душевний спокій, підтримку й внутрішнє відновлення.

Рослинний гороскоп на 25 грудня 2025 року

Овен — Розмарин

Розмарин допомагає тримати внутрішній стрижень. День сприятливий для спокійних рішень і усвідомлення того, що для вас справді важливо.

Телець — Ромашка

Ромашка заспокоює і створює відчуття безпеки. Це день повільних радощів, затишку, теплої їжі й тілесного комфорту.

Реклама

Близнюки — М’ята

М’ята освіжає думки й полегшує спілкування. Ви зможете легко підтримувати святкові розмови без перевантаження.

Рак — Календула

Календула приносить тепло і турботу. День сприятливий для сімейної атмосфери, м’яких жестів і внутрішнього заспокоєння.

Лев — Імбир

Імбир додає життєвого тонусу. Ви будете активнішими, але важливо не брати на себе роль центру подій — дозвольте собі просто бути.

Діва — Шавлія

Шавлія допомагає впорядкувати думки. Добре відпускати напруження й не прагнути контролювати кожну деталь.

Реклама

Терези — Вербена

Вербена підтримує гармонію й м’якість. Ви зможете зберігати баланс у стосунках і уникати зайвих емоційних коливань.

Скорпіон — Півонія

Півонія врівноважує глибокі переживання. День підходить для тихих внутрішніх підсумків і прийняття.

Стрілець — Лаванда

Лаванда знижує напругу й допомагає розслабитися. Корисно сповільнитися й не планувати нічого надто активного.

Козоріг — Чебрець

Чебрець символізує витривалість і внутрішню стабільність. Ви зможете зберегти спокій навіть у насиченій атмосфері.

Реклама

Водолій — Евкаліпт

Евкаліпт очищує від емоційного й інформаційного шуму. Прогулянка або пауза на самоті буде дуже доречною.

Риби — Лотос

Лотос підсилює інтуїцію. День добре підходить для споглядання, внутрішньої тиші й тихої радості 25 грудня варто прожити без поспіху й очікувань. Менше справ, більше тепла, простоти й присутності — саме це створює відчуття справжнього свята.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Останній місяць року обіцяє бути найвидовищнішим для любителів астрономії. Грудень подарує нам яскравий парад планет, прощання з міжзоряною кометою, містичний супермісяць та один з найпотужніших метеорних дощів, який цього разу не затьмарить місячне сяйво.