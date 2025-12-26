Рослинний гороскоп друїдів на 26 грудня: Ракам — відновлення, Водоліям — легке оновлення

Рослинний гороскоп друїдів / © ТСН

Після активних святкових днів 26 грудня природно просить зменшити оберти. Це час інтеграції пережитого, м’якого повернення до буденності й турботи про внутрішній ресурс.

Рослинний гороскоп на цей день побудований на реальних, добре відомих рослинах, що символізують заспокоєння, очищення думок, стабільність і відновлення.

Рослинний гороскоп на 26 грудня 2025 року

Овен — Імбир

Імбир підтримує життєвий тонус, але сьогодні важливо не форсувати події. День підходить для коротких справ і відновлення енергії.

Телець — Календула

Календула огортає теплом і стабільністю. Зосередьтеся на комфорті, смачній їжі й спокійному відпочинку.

Близнята — Вербена

Вербена допомагає м’яко впорядкувати думки. Ви зможете підбити підсумки й налаштуватися на наступні дні без поспіху.

Рак — Ромашка

Ромашка заспокоює емоції та знімає напруження. Це день тиші, домашнього затишку й турботи про себе.

Лев — Розмарин

Розмарин підтримує внутрішню зібраність. Добре подумати про подальші плани, але без активних дій.

Діва — Шавлія

Шавлія сприяє очищенню й впорядкуванню. Корисно навести лад у просторі або думках, не перевантажуючи себе.

Терези — Лаванда

Лаванда допомагає зберегти внутрішню рівновагу. День сприятливий для спокійного спілкування і відновлення гармонії.

Скорпіон — Півонія

Півонія м’яко стабілізує емоційний стан. Ви зможете прожити день без внутрішніх коливань і напруженості.

Стрілець — Чебрець

Чебрець підтримує витривалість. День підходить для рівної, неспішної активності без різких рішень.

Козоріг — Розторопша

Розторопша символізує відновлення і захист ресурсу. Варто дозволити собі паузу й не вимагати від себе надмірного.

Водолій — М’ята

М’ята освіжає сприйняття й допомагає легко переключитися. Невелика прогулянка або зміна атмосфери піде на користь.

Риби — Лотос

Лотос поглиблює внутрішню чутливість. День добре підходить для творчості, споглядання і тихої радості.

26 грудня — день м’якого повернення до себе. Не поспішайте, зменшіть навантаження, пийте теплі напої й дозволяйте собі прості радощі без планів і очікувань.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Останній місяць року обіцяє бути найвидовищнішим для любителів астрономії. Грудень подарує нам яскравий парад планет, прощання з міжзоряною кометою, містичний супермісяць та один з найпотужніших метеорних дощів, який цього разу не затьмарить місячне сяйво.