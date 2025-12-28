Рослинний гороскоп друїдів на 28 грудня: Дівам — м’яке завершення справ, Рибам — внутрішній спокій

Рослинний гороскоп друїдів / © ТСН

Кінець грудня — це період між святковою паузою та підготовкою до нового року. У цей день корисно не форсувати події, а завершувати справи спокійно, з увагою до власного стану.

Рослинний гороскоп на 28 грудня складений на основі рослин, які символізують м’якість, стабільність, очищення думок і внутрішню тишу.

Рослинний гороскоп на 28 грудня 2025 року

Овен — Імбир

Імбир підтримує тонус, але сьогодні варто обмежити активність. Краще завершувати розпочате, ніж починати нове.

Телець — Календула

Календула приносить тепло й відчуття безпеки. День сприятливий для дому, повільних справ і тілесного комфорту.

Близнята — М’ята

М’ята освіжає мислення. Ви зможете легко структурувати думки й розкласти плани без напруження.

Рак — Ромашка

Ромашка заспокоює емоції. Це день турботи про себе, затишку й мінімуму контактів.

Лев — Розмарин

Розмарин допомагає зібратися. Добре підбивати підсумки року й усвідомлювати власні досягнення.

Діва — Вербена

Вербена сприяє м’якому завершенню процесів. Ви зможете відпустити зайве і не тримати на собі надмірну відповідальність.

Терези — Меліса

Меліса допомагає зберегти емоційний баланс. День сприятливий для спокійного спілкування і внутрішнього заспокоєння.

Скорпіон — Півонія

Півонія врівноважує глибокі переживання. Ви зможете прийняти важливі внутрішні висновки без драматизації.

Стрілець — Чебрець

Чебрець підтримує рівний темп. Добре діяти послідовно й не перевантажувати себе наприкінці року.

Козоріг — Розторопша

Розторопша символізує витривалість і відновлення. День підходить для паузи й збереження сил.

Водолій — Евкаліпт

Евкаліпт очищує від інформаційного шуму. Прогулянка або зміна обстановки допоможуть «перезавантажитися».

Риби — Лаванда

Лаванда знижує напругу й допомагає розслабитися. Це день тиші, внутрішньої ніжності й спокійного завершення року.

28 грудня варто прожити у повільному ритмі. Завершуйте лише те, що справді важливо, залишаючи простір для відпочинку, тиші й внутрішнього підсумку року.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

