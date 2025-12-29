Рослинний гороскоп друїдів на 29 грудня: Овнам — зібраність, Ракам — емоційна рівновага

Рослинний гороскоп друїдів / © ТСН

Реклама

Кілька днів до Нового року — це період, коли варто зменшити темп і не вимагати від себе максимуму. День сприятливий для завершення дрібних справ, відпускання зайвого та турботи про власний стан.

Рослинний гороскоп на 29 грудня побудований на рослинах, що символізують витримку, м’яке відновлення та внутрішню опору.

Рослинний гороскоп на 29 грудня 2025 року

Овен — Розмарин

Розмарин допомагає тримати внутрішній стрижень. День підходить для спокійного планування й завершення справ без різких рішень.

Телець — Календула

Календула приносить тепло й відчуття захищеності. Варто зосередитися на комфорті, домі й тілесному відновленні.

Реклама

Близнята — М’ята

М’ята освіжає мислення і полегшує комунікацію. Ви зможете легко узгодити плани й не перевантажувати себе інформацією.

Рак — Меліса

Меліса заспокоює емоції. Це день тиші, домашнього затишку і м’якої турботи про себе.

Лев — Імбир

Імбир підтримує життєвий тонус. Ви будете активнішими, але важливо дозувати енергію і не брати на себе зайве.

Діва — Шавлія

Шавлія допомагає впорядкувати думки і простір. День сприятливий для завершення дрібних завдань і внутрішнього розвантаження.

Реклама

Терези — Вербена

Вербена підтримує м’який баланс. Ви зможете зберігати гармонію у спілкуванні й уникати емоційних гойдалок.

Скорпіон — Півонія

Півонія врівноважує глибокі переживання. День підходить для внутрішніх підсумків і спокійного прийняття важливого.

Стрілець — Чебрець

Чебрець додає витривалості. Ви зможете стабільно діяти без поспіху й не втрачати енергію наприкінці року.

Козоріг — Розторопша

Розторопша символізує відновлення і стійкість. День сприятливий для паузи і збереження ресурсу.

Реклама

Водолій — Евкаліпт

Евкаліпт допомагає звільнитися від перевантаження. Прогулянка або коротка пауза на самоті підуть на користь.

Риби — Лаванда

Лаванда знижує внутрішню напругу. Це день спокою, ніжності до себе і тихого завершення року.

29 грудня варто прожити без поспіху. Залишайте у планах лише найнеобхідніше, давайте собі більше простору для відпочинку й не вимагайте від себе надмірного.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Реклама

Останній місяць року обіцяє бути найвидовищнішим для любителів астрономії. Грудень подарує нам яскравий парад планет, прощання з міжзоряною кометою, містичний супермісяць та один з найпотужніших метеорних дощів, який цього разу не затьмарить місячне сяйво.