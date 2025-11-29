Рослинний гороскоп друїдів на 29 листопада: Ракам — м’якість, Стрільцям — внутрішній тонус

Рослинний гороскоп друїдів / © ТСН

У традиції друїдів рослини були не менш важливими, ніж дерева: кожна з них несла символ, захист, пораду та енергію. 29 листопада — день, коли природа говорить тихо, тому її підказки найкраще чути серцем. Цей рослинний гороскоп відкриває, які рослини супроводжують кожен знак зодіаку та яку силу вони приносять.

Рослинний гороскоп друїдів на 29 листопада 2025 року

Овен — Червоний мак

Червоний мак символізує відпускання й внутрішнє розслаблення. Сьогодні ви зможете відпустити зайві переживання та відновити енергію. Це день м’якого перезавантаження.

Телець — Лаванда синя

Синя лаванда приносить душевний спокій і глибоку рівновагу. Присвятіть час дому, теплу та особистим ритуалам. Сповільнення сьогодні працює на вашу користь.

Близнята — Вербена ясна

Ясна вербена стимулює мислення і творчість. Ви можете отримати натхненну ідею або знайти новий спосіб розв'язувати давню задачу.

Рак — Верба

Верба заспокоює серце й робить емоції гнучкішими. День ідеальний для тиші, м’яких розмов та емоційного догляду за собою.

Лев — Троянда червона

Червона троянда відкриває шлях до краси й щирості. Ви можете отримати теплу увагу, подарунок або гарну звістку. Це день ніжних проявів.

Діва — М’ята

Зелена м’ята освіжає мислення та допомагає розставити пріоритети. Займіться тим, що давно вимагало структурування — все стане на свої місця природно.

Терези — Фіалка

Фіалка повертає внутрішній баланс. Вибирайте тишу й м’якість у всьому. Будь-які надмірні емоції сьогодні легко згладжуються.

Скорпіон — Півонія темно-червона

Темно-червона півонія допомагає перетворювати сильні емоції на мудрість. День підходить для сміливих рішень, але без надриву — м’яка сила працює краще.

Стрілець — Звіробій золотий

Золотий звіробій додає внутрішнього світла і тонусу. Ви будете сповнені енергії та бажання діяти. Добре розпочати новий цикл або завершити важливий етап.

Козоріг — Шавлія гірка

Гірка шавлія очищує й допомагає зняти напругу. Сьогодні корисно попрощатися зі старими зобов’язаннями або зайвими думками. Прийде полегшення.

Водолій — Лемонграс

Лемонграс дарує гнучкість у сприйнятті світу. Ви здатні знайти нестандартний шлях, що відкриє нову перспективу.

Риби — Лотос білий

Білий лотос приносить гармонію й підсилює інтуїтивні процеси. День сприятливий для творчості, мрій і духовних практик.

29 листопада — день природної мудрості. Дозвольте собі рухатись повільно, пити теплі трав’яні напої, більше мовчати й прислухатись до знаків навколо. Саме так відкривається внутрішня ясність.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

