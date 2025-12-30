Рослинний гороскоп друїдів на 30 грудня: Близнятам — м’який перехід, Козерогам — внутрішня опора

Рослинний гороскоп друїдів / © ТСН

Реклама

Передостанній день року — це час не для ривків, а для тихого збирання себе. Корисно зменшити навантаження, завершити лише необхідне й дозволити собі паузу перед зміною календаря.

Рослинний гороскоп на 30 грудня побудований на реальних, добре відомих рослинах, які символізують стабільність, відновлення, внутрішню опору та м’який перехід.

Рослинний гороскоп на 30 грудня 2025 року

Овен — Чебрець

Чебрець підтримує витривалість і рівний темп. День підходить для завершення справ без напруги та емоційних рішень.

Реклама

Телець — Ромашка

Ромашка заспокоює і допомагає розслабитися. Добре обрати тишу, прості радощі й турботу про тіло.

Близнята — Вербена

Вербена сприяє м’якому переходу між етапами. Ви зможете впорядкувати думки і не перевантажувати себе планами.

Рак — Календула

Календула приносить відчуття тепла й захищеності. День сприятливий для сімейних справ і внутрішнього заспокоєння.

Лев — Імбир

Імбир підтримує тонус. Ви будете активнішими, але важливо зберігати баланс і не брати на себе роль організатора всього.

Реклама

Діва — Шавлія

Шавлія допомагає завершувати і відпускати. Корисно підбити підсумки року й закрити незавершені дрібниці.

Терези — Меліса

Меліса знижує емоційне навантаження. Ви зможете зберегти баланс і не втягуватися в чужу метушню.

Скорпіон — Півонія

Півонія стабілізує глибокі емоції. День підходить для внутрішніх висновків і спокійного прийняття рішень.

Стрілець — Лаванда

Лаванда допомагає розслабитися. Варто сповільнитися і не планувати надто активних подій.

Реклама

Козоріг — Розмарин

Розмарин підтримує внутрішню опору і концентрацію. День сприятливий для тихого планування наступного року.

Водолій — Евкаліпт

Евкаліпт допомагає очиститися від інформаційного шуму. Прогулянка або пауза на самоті будуть корисними.

Риби — Лотос

Лотос підсилює внутрішню чутливість. Це день тиші, споглядання і м’якого завершення року.

30 грудня варто прожити максимально спокійно. Завершуйте лише найнеобхідніше, залишаючи простір для відпочинку й внутрішнього налаштування перед новим роком.

Реклама

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Останній місяць року обіцяє бути найвидовищнішим для любителів астрономії. Грудень подарує нам яскравий парад планет, прощання з міжзоряною кометою, містичний супермісяць та один з найпотужніших метеорних дощів, який цього разу не затьмарить місячне сяйво.