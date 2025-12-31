Рослинний гороскоп друїдів на 31 грудня: Терезам — рівновага, Стрільцям —завершення циклу

Рослинний гороскоп друїдів / © ТСН

Останній день року не про поспіх і контроль, а про завершення та внутрішнє примирення з пережитим. Важливо зменшити темп, залишити за собою лише необхідне й дозволити собі бути в моменті.

Рослинний гороскоп на 31 грудня складено на основі реальних, традиційних рослин, що символізують очищення, тепло, стійкість і тихий перехід між циклами.

Рослинний гороскоп на 31 грудня 2025 року

Овен — Імбир

Імбир підтримує внутрішній вогонь. День сприятливий для активного завершення справ, але без перенавантаження.

Телець — Календула

Календула дарує відчуття тепла і захищеності. Добре обрати затишну атмосферу і прості святкові радощі.

Близнята — М’ята

М’ята освіжає сприйняття і допомагає легко перемикатися. Ви зможете бути присутніми у спілкуванні без втоми.

Рак — Ромашка

Ромашка заспокоює емоції. Це день турботи про себе, близьких і власний емоційний простір.

Лев — Розмарин

Розмарин підтримує внутрішню опору. Ви зможете впевнено завершити рік і не втягуватися в зайву метушню.

Діва — Чебрець

Чебрець допомагає втримати рівний темп. День підходить для спокійного завершення дрібних справ.

Терези — Лаванда

Лаванда знижує напругу і допомагає зберегти баланс. Ви зможете прожити вечір без емоційних крайнощів.

Скорпіон — Півонія

Півонія врівноважує глибокі переживання. День сприятливий для внутрішніх підсумків і прийняття важливого.

Стрілець — Шавлія

Шавлія символізує очищення і завершення. Корисно відпустити те, що більше не потрібно брати в новий рік.

Козоріг — Розторопша

Розторопша підтримує витривалість і відновлення. Дозвольте собі паузу й не вимагайте від себе максимуму.

Водолій — Евкаліпт

Евкаліпт допомагає звільнитися від інформаційного шуму. Коротка прогулянка або тиша підуть на користь.

Риби — Лотос

Лотос поглиблює інтуїтивне сприйняття. Це день споглядання, м’якої радості і внутрішнього прощання з роком.

31 грудня варто прожити без поспіху. Оберіть тепло, тишу і присутність поруч із тими, з ким вам спокійно. Новий рік краще зустрічати з відчуттям завершеності, а не втоми.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

