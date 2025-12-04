Рослинний гороскоп друїдів на 4 грудня: Ракам — душевний комфорт, Скорпіонам — внутрішнє очищення

Рослинний гороскоп друїдів / © ТСН

На початку грудня природа продовжує заохочувати до сповільнення та тихого внутрішнього руху. Це час, коли важливо не перевантажувати себе, а дозволяти подіям розгортатися природно.

Рослинний гороскоп на 4 грудня побудований на реальних рослинах, які здавна асоціюються зі спокоєм, силою, мудрістю та внутрішньою рівновагою.

Рослинний гороскоп на 4 грудня 2025 року

Овен — М’ята

М’ята освіжає думки та очищує інформаційний простір. Ви легко знайдете рішення там, де раніше було складно. Добре підходить для роботи з комунікацією та новими ідеями.

Телець — Календула

Календула приносить тепло й стабільність. Це день турботи про себе, повільних справ, дому та всього, що повертає вам відчуття підтримки.

Близнята — Вербена

Вербена надихає та активізує творче мислення. Сьогодні корисно працювати з інформацією, висловлювати ідеї та розширювати контакти.

Рак — Ромашка

Ромашка заспокоює емоції й зменшує напруження. Це день м’якості, домашніх радостей, теплих розмов і внутрішнього умиротворення.

Лев — Розмарин

Розмарин додає впевненості та фокусу. Ви зможете зробити важливий крок або ухвалити продумане рішення. День підходить для планування.

Діва — Чебрець

Чебрець підтримує витривалість і врівноважує нервову систему. Сьогодні добре займатися справами, що потребують зосередженості та структурованості.

Терези — Лаванда

Лаванда повертає баланс. Уникайте гучних дискусій — м’якість, краса і тиша працюватимуть на вашу користь.

Скорпіон — Шавлія

Шавлія очищує емоції та допомагає розставити межі. Це день внутрішнього порядку, завершення непотрібних процесів і спокійного звільнення від зайвого.

Стрілець — Імбир

Імбир приносить внутрішній вогонь. Ви можете відчути приплив енергії, бажання діяти, рухатися, планувати і проявляти ініціативу.

Козоріг — Розторопша

Розторопша символізує витривалість. Ви стабільні, рішучі та зможете впоратися з усім, що запланували. День продуктивний для довготривалих задач.

Водолій — Евкаліпт

Евкаліпт очищує думки й допомагає подивитися на ситуацію по-новому. Прогулянка або зміна середовища принесе легкість.

Риби — Лотос

Лотос поглиблює інтуїцію. Це день творчості, емоційної чутливості та духовних відкриттів. Вибирайте тишу та натхнення.

4 грудня — день м’якості та внутрішнього уповільнення. Пийте теплі трав'яні напої, уникайте зайвих обговорень, створіть особистий простір спокою — це допоможе тримати рівний емоційний стан.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

