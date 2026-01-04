Рослинний гороскоп друїдів на 4 січня: день збирання енергії для Терезів і Козорога

Рослинний гороскоп друїдів / © ТСН

У друїдській традиції четвертий день року вважався днем збирання сил. У цей час радили не розпорошуватися, не поспішати з рішеннями й укріплювати те, що вже є: режим, домовленості, внутрішню опору.

Рослинний гороскоп друїдів на 4 січня використовує реальні рослини, кожна з яких задає конкретну дію або фокус дня.

Рослинний гороскоп друїдів на 4 січня

Овен — цибуля

Що робити: швидко розв’язати дрібні накопичені питання.

Чого не робити: не провокувати конфлікти.

Фокус дня: користь замість імпульсу.

Телець — ячмінь

Що робити: впорядкувати фінансові дрібниці, бюджет, покупки.

Чого не робити: не витрачати імпульсивно.

Фокус дня: матеріальна стабільність.

Близнята — фенхель

Що робити: структурувати плани на тиждень у письмовому вигляді.

Чого не робити: не тримати все в голові.

Фокус дня: порядок у думках.

Рак — мати-й-мачуха

Що робити: подбати про здоров’я, тепло, дихання.

Чого не робити: не ігнорувати сигнали тіла.

Фокус дня: турбота про себе.

Лев — соняшник

Що робити: підтримати інших, не беручи все на себе.

Чого не робити: не тягнути на собі чужі задачі.

Фокус дня: рівний обмін енергією.

Діва — кропива

Що робити: навести лад у документах або робочому просторі.

Чого не робити: не відкладати неприємні, але потрібні дії.

Фокус дня: дисципліна.

Терези — шавлія

Що робити: ухвалити одне чітке рішення, яке ви довго відкладали.

Чого не робити: не шукати ідеального варіанту.

Фокус дня: визначеність.

Скорпіон — часник

Що робити: обмежити токсичні контакти й теми.

Чого не робити: не втягуватися в емоційні ігри.

Фокус дня: захист меж.

Стрілець — кмин

Що робити: спланувати короткий маршрут або справу «на вихід».

Чого не робити: не розширювати плани надмірно.

Фокус дня: конкретний рух.

Козоріг — кора верби

Що робити: знизити навантаження і працювати за чітким графіком.

Чого не робити: не доводити витривалість через перевтому.

Фокус дня: контроль ресурсу.

Водолій — березовий сік

Що робити: змінити звичний порядок дня або маршрут.

Чого не робити: не застрягати в одноманітності.

Фокус дня: оновлення через прості зміни.

Риби — лаванда

Що робити: сповільнитися, зменшити сенсорне навантаження.

Чого не робити: не змушувати себе до соціальної активності.

Фокус дня: заспокоєння нервової системи.

4 січня за рослинним гороскопом друїдів — це день укріплення основи. Те, що ви сьогодні впорядкуєте й стабілізуєте, зекономить сили на весь найближчий місяць.

