Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
89
Час на прочитання
3 хв

Рослинний гороскоп друїдів на 4 січня: день збирання енергії для Терезів і Козорога

4 січня за рослинним гороскопом друїдів — це день зосередження і розстановки пріоритетів, коли важливо не прискорювати події, а укріплювати базу для найближчих тижнів.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Рослинний гороскоп друїдів

Рослинний гороскоп друїдів / © ТСН

У друїдській традиції четвертий день року вважався днем збирання сил. У цей час радили не розпорошуватися, не поспішати з рішеннями й укріплювати те, що вже є: режим, домовленості, внутрішню опору.
Рослинний гороскоп друїдів на 4 січня використовує реальні рослини, кожна з яких задає конкретну дію або фокус дня.

Рослинний гороскоп друїдів на 4 січня

Овен — цибуля

Що робити: швидко розв’язати дрібні накопичені питання.
Чого не робити: не провокувати конфлікти.
Фокус дня: користь замість імпульсу.

Телець — ячмінь

Що робити: впорядкувати фінансові дрібниці, бюджет, покупки.
Чого не робити: не витрачати імпульсивно.
Фокус дня: матеріальна стабільність.

Близнята — фенхель

Що робити: структурувати плани на тиждень у письмовому вигляді.
Чого не робити: не тримати все в голові.
Фокус дня: порядок у думках.

Рак — мати-й-мачуха

Що робити: подбати про здоров’я, тепло, дихання.
Чого не робити: не ігнорувати сигнали тіла.
Фокус дня: турбота про себе.

Лев — соняшник

Що робити: підтримати інших, не беручи все на себе.
Чого не робити: не тягнути на собі чужі задачі.
Фокус дня: рівний обмін енергією.

Діва — кропива

Що робити: навести лад у документах або робочому просторі.
Чого не робити: не відкладати неприємні, але потрібні дії.
Фокус дня: дисципліна.

Терези — шавлія

Що робити: ухвалити одне чітке рішення, яке ви довго відкладали.
Чого не робити: не шукати ідеального варіанту.
Фокус дня: визначеність.

Скорпіон — часник

Що робити: обмежити токсичні контакти й теми.
Чого не робити: не втягуватися в емоційні ігри.
Фокус дня: захист меж.

Стрілець — кмин

Що робити: спланувати короткий маршрут або справу «на вихід».
Чого не робити: не розширювати плани надмірно.
Фокус дня: конкретний рух.

Козоріг — кора верби

Що робити: знизити навантаження і працювати за чітким графіком.
Чого не робити: не доводити витривалість через перевтому.
Фокус дня: контроль ресурсу.

Водолій — березовий сік

Що робити: змінити звичний порядок дня або маршрут.
Чого не робити: не застрягати в одноманітності.
Фокус дня: оновлення через прості зміни.

Риби — лаванда

Що робити: сповільнитися, зменшити сенсорне навантаження.
Чого не робити: не змушувати себе до соціальної активності.
Фокус дня: заспокоєння нервової системи.

4 січня за рослинним гороскопом друїдів — це день укріплення основи. Те, що ви сьогодні впорядкуєте й стабілізуєте, зекономить сили на весь найближчий місяць.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

