Рослинний гороскоп друїдів на 5–11 січня: тиждень збирання сил для Левів і Риб

Тиждень із 5 по 11 січня за рослинним гороскопом друїдів присвячений відновленню ресурсу, впорядкуванню побуту та поверненню до стабільного ритму без різких рішень.

Рослинний гороскоп друїдів

Рослинний гороскоп друїдів / © ТСН

У друїдській традиції цей період вважався тижнем укорінення — коли важливо не бігти вперед, а «вростати» у новий рік через тіло, режим і прості щоденні дії.
Для цього прогнозу використані реальні рослини, які раніше не застосовувалися у цій серії.

Гороскоп за знаками

Овен — калган

Що робити: братися лише за те, що дає швидкий результат.
Чого не робити: не витрачати сили на суперечки.
Фокус тижня: дія з користю.

Телець — жито

Що робити: навести лад у запасах, фінансах, побуті.
Чого не робити: не ігнорувати дрібні витрати.
Фокус тижня: опора і передбачуваність.

Близнята — майоран

Що робити: спростити графік і комунікацію.
Чого не робити: не тримати зайві контакти.
Фокус тижня: ясність і фільтрація.

Рак — насіння льону

Що робити: підтримувати тіло: тепло, вода, сон.
Чого не робити: не перевтомлюватися емоційно.
Фокус тижня: турбота про основу.

Лев — калина

Що робити: зайняти позицію спокійної присутності.
Чого не робити: не тягнути на собі чужі ролі.
Фокус тижня: гідність без напору.

Діва — корінь оману

Що робити: завершувати справи, які «висять».
Чого не робити: не переробляти по кілька разів.
Фокус тижня: завершення.

Терези — герань

Що робити: врівноважувати побут і стосунки.
Чого не робити: не уникати чітких відповідей.
Фокус тижня: чесний баланс.

Скорпіон — хміль

Що робити: знижувати напругу, уповільнювати ритм.
Чого не робити: не загострювати внутрішні конфлікти.
Фокус тижня: заспокоєння.

Стрілець — ялівець польовий

Що робити: очистити простір і графік.
Чого не робити: не брати зайві зобов’язання.
Фокус тижня: вибірковість.

Козоріг — хвощ польовий

Що робити: працювати за чітким режимом.
Чого не робити: не ігнорувати втому тіла.
Фокус тижня: витривалість із паузами.

Водолій — осика

Що робити: переглянути старі підходи.
Чого не робити: не триматися за неефективне.
Фокус тижня: оновлення структури.

Риби — медунка

Що робити: відновлювати нервову систему.
Чого не робити: не брати на себе чужі емоції.
Фокус тижня: м’яке відновлення.

5–11 січня за рослинним гороскопом друїдів — це тиждень укріплення фундаменту. Не швидкість, а регулярність дій зараз дає результат.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

