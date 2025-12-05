Рослинний гороскоп друїдів на 5 грудня: Левам — рішучість, Терезам — спокій

Рослинний гороскоп друїдів / © ТСН

На початку грудня природа продовжує тихо сповільнювати темп, допомагаючи емоціям заспокоїтися й думкам стати чіткішими. Рослини 5 грудня — це реальні трави й квіти, що символічно пов’язані з внутрішньою рівновагою, захистом, ясним мисленням і м’яким відновленням.

Рослинний гороскоп на 5 грудня 2025 року

Овен — Розмарин

Розмарин допомагає сфокусуватися та діяти впевнено. Ви легко визначите головне й не витратите енергію на зайве. День сприятливий для стратегічних рішень.

Телець — Календула

Календула приносить тепло й заспокоєння. Варто обрати м’який темп, присвятити час дому й тілесному комфорту. Гарний день для відновлення.

Близнята — М’ята

М’ята додає легкості та освіжає думки. Ви зможете знайти нову ідею або нестандартне рішення. Підходить для комунікацій та навчання.

Рак — Меліса

Меліса розм’якшує емоції та стабілізує настрій. Це день турботи про себе, теплих розмов і домашніх ритуалів.

Лев — Імбир

Імбир активізує внутрішній вогонь. Ви будете рішучими, енергійними та здатними ініціювати важливі дії. Добре починати нові процеси.

Діва — Шавлія

Шавлія очищує простір і допомагає структурувати думки. Сьогодні легко впорядковувати справи, завершувати відкладене та створювати порядок.

Терези — Ромашка

Ромашка дарує спокій і м’якість. Вам варто уникати гучних розмов і обирати тихі заняття — енергія дня сприяє балансу й гармонії.

Скорпіон — Півонія

Півонія допомагає врівноважити сильні емоції. Це день чесних внутрішніх висновків, глибоких думок і емоційного зцілення.

Стрілець — Чебрець

Чебрець додає витривалості й внутрішнього стрижня. Ви зможете стабільно просуватися в складних завданнях. Добрий день для довготривалих процесів.

Козоріг — Розторопша

Розторопша символізує силу й відновлення. Ви будете особливо продуктивними та зосередженими. Корисно займатися тим, що потребує дисципліни.

Водолій — Евкаліпт

Евкаліпт очищує думки та розширює бачення. Свіже повітря, прогулянки або зміна обстановки дадуть новий погляд на ваші плани.

Риби — Лотос

Лотос відкриває інтуїтивну частину свідомості. День підходить для творчості, м’яких духовних практик і роботи з емоційними процесами.

5 грудня — день м’якої активності: робіть те, що підтримує ваш внутрішній ритм, пийте теплі трав'яні напої, уникайте поспіху.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

