ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
131
Час на прочитання
2 хв

Рослинний гороскоп друїдів на 7 січня: день родинних рішень для Раків і Водоліїв

7 січня за рослинним гороскопом друїдів — це день родинних контактів, внутрішнього примирення й завершення емоційних хвостів, які заважають рухатися далі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Рослинний гороскоп друїдів

Рослинний гороскоп друїдів / © ТСН

У друїдській традиції сьомий день року пов’язували з родом і пам’яттю — не в містичному, а в практичному сенсі: сім’я, близькі, коріння, підтримка. У цей день радили не поспішати з діями, а наводити лад у стосунках і внутрішньому стані.
Для прогнозу використано реальні рослини, відмінні від попередніх днів цієї серії.

Гороскоп за знаками

Овен — хрін звичайний

Що робити: сказати прямо те, що давно відкладаєте.
Чого не робити: не підвищувати тон.
Фокус дня: чесність без агресії.

Телець — пшоно

Що робити: зайнятися домом, приготуванням, побутом.
Чого не робити: не економити на комфорті.
Фокус дня: відчуття достатку.

Близнята — материнка

Що робити: спокійні розмови з близькими.
Чого не робити: не перевантажувати себе інформацією.
Фокус дня: тепла комунікація.

Рак — яблуня

Що робити: провести час із родиною або згадати важливі традиції.
Чого не робити: не повертатися до старих образ.
Фокус дня: примирення.

Лев — барвінок

Що робити: підтримати когось без очікування подяки.
Чого не робити: не вимагати уваги.
Фокус дня: спокійна щедрість.

Діва — насіння гарбуза

Що робити: подбати про здоров’я, режим, харчування.
Чого не робити: не ігнорувати сигнали тіла.
Фокус дня: профілактика.

Терези — липовий цвіт

Що робити: пом’якшити напружені стосунки.
Чого не робити: не відкладати важливі розмови.
Фокус дня: емоційна рівновага.

Скорпіон — чорниця

Що робити: відновлювати внутрішній ресурс.
Чого не робити: не втягуватися в чужі емоції.
Фокус дня: самозбереження.

Стрілець — пажитник

Що робити: спланувати тиждень без перевантаження.
Чого не робити: не братися за далекі цілі.
Фокус дня: помірність.

Козоріг — жолуді

Що робити: закласти основу майбутньої справи.
Чого не робити: не вимагати миттєвого результату.
Фокус дня: довгострокова опора.

Водолій — шавлія мускатна

Що робити: очистити простір або думки від зайвого.
Чого не робити: не триматися за застаріле.
Фокус дня: оновлення.

Риби — ромашка лікарська

Що робити: заспокоїтися, зменшити темп.
Чого не робити: не брати на себе чужі переживання.
Фокус дня: внутрішній спокій.

7 січня за рослинним гороскопом друїдів — день примирення і теплих зв’язків. Те, що сьогодні буде проговорено або прийнято без тиску, зніме напругу на весь найближчий період.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Дата публікації
Кількість переглядів
131
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie