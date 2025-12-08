Рослинний гороскоп друїдів на 8–14 грудня: Ракам — тепло, Дівам — впорядкування

Рослинний гороскоп друїдів / © ТСН

Середина грудня — це час, коли холод стає глибшим, а внутрішня тиша — ціннішою. У цей період особливо важливо спиратися на ритми природи: сповільнюватися, берегти енергію, виконувати лише справді важливе та піклуватися про емоційний комфорт.

Рослинний гороскоп на 8–14 грудня створено на основі реальних, традиційних рослин, що символічно підтримують різні знаки у їхніх природних потребах — від витримки до інтуїтивного бачення.

Рослинний гороскоп на 8–14 грудня 2025 року

Овен — Імбир

Імбир активізує ваш внутрішній вогонь. Тиждень підходить для рішучих дій, початку нових процесів та підтримки фізичного тонусу. Важливо, однак, не поспішати надмірно.

Телець — Ромашка

Ромашка дарує м’якість і затишок. Тиждень сприятливий для побутових радощів, догляду за собою й створення комфортного простору. Спокій буде вашим союзником.

Близнята — М’ята

М’ята очищує думки й допомагає бачити ясніше. Ви легко впораєтеся з інформаційними завданнями, знайдете нові ідеї та оптимістичні рішення.

Рак — Календула

Календула приносить тепло, турботу і внутрішню стабільність. Це період сімейності, м’якості та повернення до простих приємностей. Обирайте тихий темп.

Лев — Розмарин

Розмарин стимулює концентрацію й упевненість. Ви зможете зробити стратегічно важливі кроки, знайти фокус і продовжити рух у правильному напрямку.

Діва — Шавлія

Шавлія очищує й структурує процеси. Тиждень підходить для прибирання, завершення задач і налагодження систем. Ви будете особливо ефективними.

Терези — Вербена

Вербена надихає та приносить внутрішню м’якість. Ви будете здатні ухвалювати дипломатичні рішення, знаходити гармонійні варіанти й підтримувати легку атмосферу.

Скорпіон — Півонія

Півонія заспокоює глибокі емоції. Тиждень відкриє можливості для внутрішніх інсайтів, самоусвідомлення та чесних рішень.

Стрілець — Чебрець

Чебрець дає витривалість і рівний тонус. Ви зможете стабільно працювати над важливими справами. Це час поступових, але продуктивних кроків.

Козоріг — Розторопша

Розторопша підтримує вам сили. Тиждень сприятливий для довгострокових проєктів, планування та рішень, які вплинуть на майбутнє.

Водолій — Евкаліпт

Евкаліпт очищує свідомість і підсилює здатність бачити нові перспективи. Прогулянки на свіжому повітрі допоможуть відчути легкість і натхнення.

Риби — Лотос

Лотос поглиблює інтуїцію і творчий потік. Це час мрій, фантазій, емоційних відкриттів та мистецьких імпульсів.

8–14 грудня — час м’якого зосередження. Виконуйте лише те, що справді має значення, пийте теплі трав’яні напої, підтримуйте порядок і бережіть свій життєвий ресурс.

