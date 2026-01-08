Рослинний гороскоп друїдів на 8 січня: день зважених кроків для Тельців і Стрільців

Рослинний гороскоп друїдів / © ТСН

Реклама

У друїдській традиції восьмий день року вважався днем відповідальності за вибір. У цей час радили переходити від емоцій до конкретних дій: виконувати обіцянки, наводити лад у справах і не розпорошувати енергію.

Гороскоп за знаками

Овен — гірчиця біла

Що робити: братися за справи, які потребують рішучості.

Чого не робити: не тиснути на інших.

Фокус дня: дія без напору.

Телець — ріпак

Що робити: зосередитися на роботі або фінансових питаннях.

Чого не робити: не відкладати важливі дрібниці.

Фокус дня: практичність.

Реклама

Близнята — гвоздика

Що робити: завершувати переговори й домовленості.

Чого не робити: не повертатися до старих тем.

Фокус дня: конкретика в словах.

Рак — ожина

Що робити: подбати про емоційний комфорт удома.

Чого не робити: не втягуватися в конфлікти.

Фокус дня: захист простору.

Лев — сафлор

Що робити: діяти впевнено, але без демонстративності.

Чого не робити: не змагатися за увагу.

Фокус дня: спокійна сила.

Діва — корінь цикорію

Що робити: розкласти справи за пріоритетами.

Чого не робити: не братися за все одразу.

Фокус дня: порядок.

Реклама

Терези — настурція

Що робити: налагоджувати партнерські контакти.

Чого не робити: не тягнути з рішеннями.

Фокус дня: домовленість.

Скорпіон — чорний перець

Що робити: контролювати емоційні реакції.

Чого не робити: не провокувати різкі розмови.

Фокус дня: самоконтроль.

Стрілець — ячмінний солод

Що робити: планувати справи на тиждень уперед.

Чого не робити: не брати надмірних зобов’язань.

Фокус дня: реалістичний план.

Козоріг — корінь калгану

Що робити: зайнятися складною, але необхідною справою.

Чого не робити: не відкладати через втому.

Фокус дня: витримка.

Реклама

Водолій — чага

Що робити: відновлювати сили, берегти здоров’я.

Чого не робити: не ігнорувати сигнали тіла.

Фокус дня: відновлення.

Риби — фіалка запашна

Що робити: зайнятися творчістю або спокійною діяльністю.

Чого не робити: не перевантажувати себе інформацією.

Фокус дня: внутрішня тиша.

8 січня за рослинним гороскопом друїдів — день відповідальних кроків. Те, що сьогодні буде зроблено послідовно і без зайвих емоцій, дасть стабільний результат уже найближчим часом.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Реклама

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.