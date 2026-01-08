ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
177
Час на прочитання
2 хв

Рослинний гороскоп друїдів на 8 січня: день зважених кроків для Тельців і Стрільців

8 січня за рослинним гороскопом друїдів — це день повернення до відповідальності й рутинних справ, коли варто діяти послідовно та не перевантажувати себе зайвими зобов’язаннями.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Рослинний гороскоп друїдів

Рослинний гороскоп друїдів / © ТСН

У друїдській традиції восьмий день року вважався днем відповідальності за вибір. У цей час радили переходити від емоцій до конкретних дій: виконувати обіцянки, наводити лад у справах і не розпорошувати енергію.

Гороскоп за знаками

Овен — гірчиця біла

Що робити: братися за справи, які потребують рішучості.
Чого не робити: не тиснути на інших.
Фокус дня: дія без напору.

Телець — ріпак

Що робити: зосередитися на роботі або фінансових питаннях.
Чого не робити: не відкладати важливі дрібниці.
Фокус дня: практичність.

Близнята — гвоздика

Що робити: завершувати переговори й домовленості.
Чого не робити: не повертатися до старих тем.
Фокус дня: конкретика в словах.

Рак — ожина

Що робити: подбати про емоційний комфорт удома.
Чого не робити: не втягуватися в конфлікти.
Фокус дня: захист простору.

Лев — сафлор

Що робити: діяти впевнено, але без демонстративності.
Чого не робити: не змагатися за увагу.
Фокус дня: спокійна сила.

Діва — корінь цикорію

Що робити: розкласти справи за пріоритетами.
Чого не робити: не братися за все одразу.
Фокус дня: порядок.

Терези — настурція

Що робити: налагоджувати партнерські контакти.
Чого не робити: не тягнути з рішеннями.
Фокус дня: домовленість.

Скорпіон — чорний перець

Що робити: контролювати емоційні реакції.
Чого не робити: не провокувати різкі розмови.
Фокус дня: самоконтроль.

Стрілець — ячмінний солод

Що робити: планувати справи на тиждень уперед.
Чого не робити: не брати надмірних зобов’язань.
Фокус дня: реалістичний план.

Козоріг — корінь калгану

Що робити: зайнятися складною, але необхідною справою.
Чого не робити: не відкладати через втому.
Фокус дня: витримка.

Водолій — чага

Що робити: відновлювати сили, берегти здоров’я.
Чого не робити: не ігнорувати сигнали тіла.
Фокус дня: відновлення.

Риби — фіалка запашна

Що робити: зайнятися творчістю або спокійною діяльністю.
Чого не робити: не перевантажувати себе інформацією.
Фокус дня: внутрішня тиша.

8 січня за рослинним гороскопом друїдів — день відповідальних кроків. Те, що сьогодні буде зроблено послідовно і без зайвих емоцій, дасть стабільний результат уже найближчим часом.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Дата публікації
Кількість переглядів
177
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie