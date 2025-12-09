Рослинний гороскоп друїдів на 9 грудня: Стрільцям — сміливість, Ракам — душевне тепло

Рослинний гороскоп друїдів / © ТСН

Початок другої декади грудня — це час тихого налаштування на зимовий ритм. У цей день особливо важливо не поспішати, уникати зайвих хвилювань і слухати те, чого потребує тіло та емоції.

Рослинний гороскоп на 9 грудня базується на реальних рослинах, що символічно асоціюються зі спокоєм, ясністю думок, відновленням і внутрішнім теплом.

Рослинний гороскоп на 9 грудня 2025 року

Овен — Розмарин

Розмарин підтримує концентрацію та додає впевненості. Ви зможете чітко побачити, що потребує вашої уваги, і зробити виважений крок у потрібному напрямку.

Телець — Календула

Календула заспокоює й огортає теплом. Це день побутових радощів, м’яких ритуалів і турботи про свій простір. Добре сповільнитись.

Близнята — М’ята

М’ята освіжає думки. Ви швидко знайдете нові ідеї або альтернативні варіанти рішень. Підходить для навчання, спілкування та інтелектуальної роботи.

Рак — Ромашка

Ромашка пом’якшує емоційні хвилі. Сьогодні корисно оточити себе затишком, позбутися зайвих подразників і побути з тими, хто приносить спокій.

Лев — Лаванда

Лаванда повертає внутрішній баланс. Ви відчуєте менше напруги, більше стабільності й гармонії. Добре підходить для творчості та тихих справ.

Діва — Шавлія

Шавлія очищує простір і думки. День ідеальний для наведення порядку, закриття відкладених задач і структуризації планів.

Терези — Вербена

Вербена надихає й додає гнучкості. Ви легко знайдете компроміс, уникнете конфліктів і збережете гармонію у стосунках.

Скорпіон — Півонія

Півонія заспокоює емоційну глибину. Це день душевних інсайтів, чесності з собою і внутрішніх рішень, які напрошується ухвалити давно.

Стрілець — Імбир

Імбир підсилює енергію та сміливість. Ви почуватиметеся більш активними, рішучими та готовими до ініціатив. Використайте імпульс мудро.

Козоріг — Чебрець

Чебрець зміцнює витривалість. Ви будете послідовними, продуктивними та зможете працювати над складними довгостроковими завданнями.

Водолій — Евкаліпт

Евкаліпт очищує і розширює мислення. Свіже повітря, рух і зміна обстановки допоможуть знайти нові ідеї та рішення.

Риби — Лотос

Лотос поглиблює інтуїтивні процеси. Це день творчості, м’яких відчуттів і внутрішніх відкриттів. Довіряйте тонким сигналам.

9 грудня — день м’якого ритму. Підтримуйте себе теплими напоями, спокійними діями та бережним ставленням до емоцій — саме так відкриється внутрішній ресурс.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

