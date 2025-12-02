Рослинний гороскоп друїдів на грудень 2025 року: Терезам — рівновага, Стрільцям — сміливі старти

Рослинний гороскоп друїдів / © ТСН

Грудень — перехід між старим і новим, місяць тиші, духовної зосередженості, тепла і внутрішнього світла. Природні символи цього періоду нагадують: перш ніж увійти у новий рік, важливо зцілити виснажене, відпустити непотрібне й підготувати ґрунт для зростання.

Рослинний гороскоп на грудень 2025 року базується на реальних рослинах, які традиційно асоціюються зі спокоєм, силою, захистом, очищенням та натхненням.

Рослинний гороскоп на грудень 2025 року

Овен — Розмарин

Розмарин додає ясності намірів і витримки. Грудень буде місяцем планування, розставлення пріоритетів і стратегічних рішень. Сміливість варто поєднати зі структурою.

Телець — Календула

Календула приносить тепло й підтримку. Цей місяць сприятливий для відновлення, турботи про себе та створення затишку. Домашні справи підуть легко й приємно.

Близнята — М’ята

М’ята освіжає думки та повертає легкість. Ви будете сповнені ідей, зможете знайти нестандартні рішення й успішно завершити складні інформаційні процеси.

Рак — Меліса

Меліса м’яко стабілізує емоції. Грудень сприятливий для сімейних моментів, теплих розмов та внутрішнього спокою. Уникайте шумних ситуацій.

Лев — Ромашка

Ромашка знижує напругу та відкриває шлях до внутрішнього тепла. Місяць про гармонію, добрі новини й підтримку. Ви будете світитись м’яким, спокійним теплом.

Діва — Шавлія

Шавлія сприяє очищенню й завершенню. Грудень стане місяцем порядку: структуризації справ, прощання з зайвими зобов’язаннями та підготовки до нового року.

Терези — Лаванда

Лаванда повертає рівновагу й гармонію. Ваші стосунки стануть м’якшими, а рішення — продуманішими. Грудень варто провести у спокійній атмосфері.

Скорпіон — Півонія

Півонія допомагає врівноважувати сильні емоції. Цей місяць відкриє шлях до внутрішніх інсайтів і глибоких особистих рішень. Ваш тонус буде стабільним.

Стрілець — Імбир

Імбир активізує енергію та додає сміливості. Грудень стане для вас місяцем руху, нових планів і внутрішнього драйву. Ви будете готові почати важливий проєкт.

Козоріг — Чебрець

Чебрець підсилює витривалість і внутрішню силу. Ви здатні вирішити складні завдання, завершити великі проєкти та втримати стратегічний фокус.

Водолій — Евкаліпт

Евкаліпт очищує простір і думки. Грудень сприятливий для переоцінки, відпочинку та нового погляду на плани. Варто більше гуляти й дихати свіжим повітрям.

Риби — Лотос

Лотос відкриває інтуїцію й творчість. Вам буде легко занурюватися у чуттєві й духовні процеси. Місяць сприятливий для мрій, мистецтва, спокійної медитативної роботи.

Грудень 2025 року — час м’якості, внутрішнього тепла і сповільнення. Додавайте у життя більше заспокійливих ритуалів, теплих напоїв, приємних запахів і тихих моментів тиші. Саме так формується правильний намір для нового року.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

