Рослинний гороскоп друїдів на зиму 2025–2026: Ракам — душевне тепло, Водоліям — оновлення

Рослинний гороскоп друїдів / © ТСН

Реклама

Зима — це найповільніший і водночас наймудріший сезон року. Природа засинає, щоб відродитися. У цей час важливо не вимагати від себе надмірної активності, а дозволити процесам визріти всередині. Рослинний гороскоп зими 2025–2026 року ґрунтується на реальних, традиційних рослинах, що здавна асоціюються зі спокоєм, теплом, очищенням, відновленням і духовним зростанням.

Вони допоможуть зрозуміти, де взяти сили, коли рухатися вперед, а коли — просто бути.

Рослинний гороскоп на зиму 2025–2026 року

Овен — Імбир

Імбир додає внутрішнього вогню, тепла й сили. Зима стане часом активізації: ви визначите нові цілі, зробите перші кроки в проєктах і знайдете мотивацію навіть серед холодів. Уникайте поспіху.

Реклама

Телець — Календула

Календула дарує м’якість і затишок. Для вас зима — сезон домашнього комфорту, теплих ритуалів і стабільності. Час підживлювати себе й створювати красу в просторі.

Близнята — М’ята

М’ята освіжає думки навіть у найсіріші дні. Взимку ваш розум буде гострим, легко знаходячи нові рішення. Це сезон навчання, комунікації та творчих ідей.

Рак — Ромашка

Ромашка огортає теплом і заспокоює. Зима принесе вам внутрішню стабільність, відчуття захищеності й м’які емоції. Це час родинності, спокійних вечорів і самодогляду.

Лев — Розмарин

Розмарин посилює зосередженість і впевненість. Зима стане для вас сезоном планування й стратегічних рішень. Ваш внутрішній фокус буде точним, а амбіції — структурованими.

Реклама

Діва — Шавлія

Шавлія очищує та допомагає завершити старе. Взимку ви зможете позбутися непотрібних задач, упорядкувати життя й підготувати себе до нового циклу. Це час оновлення системи.

Терези — Лаванда

Лаванда повертає рівновагу й вирівнює емоції. Зима подарує вам стабільність, гармонію у стосунках та внутрішній спокій. Ви відчуєте себе більш зібраними.

Скорпіон — Півонія

Півонія розм’якшує глибокі емоції. Зима стане періодом внутрішніх відкриттів, чесності з собою й м’якої трансформації. Ви будете готові до нових рішень.

Стрілець — Чебрець

Чебрець підсилює тонус і витримку. Це сезон стабільного поступу: ви зможете тримати темп, не вигоряючи. Зима сприятлива для роботи над важливими, довготривалими завданнями.

Реклама

Козоріг — Розторопша

Розторопша символізує витривалість і шляхи відновлення. Взимку ви будете сильними, послідовними й мудрими у рішеннях. Це час зміцнення, а не надриву.

Водолій — Евкаліпт

Евкаліпт приносить очищення та легкість. Зима дасть вам новий погляд, свіже мислення й бажання змінюватися. Корисними будуть прогулянки, подорожі та фізичний рух.

Риби — Лотос

Лотос заглиблює інтуїцію й творчість. Взимку ви будете відчувати натхнення, бажання мріяти, творити та працювати з внутрішнім світом. Це сезон духовного росту.

Зима — не про швидкість. Вона про коріння, тепло, накопичення сил, внутрішній світ і тихі трансформації. Додавайте теплі напої, регулярні ритуали спокою, ароматні трави та більше тиші — так народжується нова енергія для весни.

Реклама

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Останній місяць року обіцяє бути найвидовищнішим для любителів астрономії. Грудень подарує нам яскравий парад планет, прощання з міжзоряною кометою, містичний супермісяць та один з найпотужніших метеорних дощів, який цього разу не затьмарить місячне сяйво.