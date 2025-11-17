Рослинний гороскоп друїдів на 17 листопада: Стрільцям — впевненість, Терезам — рівновага

Рослинний гороскоп друїдів / © ТСН

Реклама

Цей день несе м’яку, заспокійливу енергію листопада: природа вчить не квапитись, слухати внутрішній голос і довіряти власному темпу. Рослинний гороскоп на 17 листопада показує, які символічні рослини супроводжують кожен знак та які уроки вони приносять.

Рослинний гороскоп на 17 листопада 2025 року

Овен — Базилік

Базилік — рослина піднесеності та внутрішньої сили. Ви відчуєте прилив рішучості. День підходить для нових ініціатив та для розмов, що потребують сміливості.

Телець — Календула

Календула несе тепло й загоєння. Сьогодні важливо уникати конфліктів та оточити себе затишком. Трохи домашнього спокою повернуть сили.

Реклама

Близнята — М’ята польова

М’ята освіжає думки. Ви можете отримати несподівану ідею або знайти рішення, яке раніше вислизало. День сприятливий для навчання й планування.

Рак — Ромашка луговa

Ромашка заспокоює серце. Приділіть увагу своїм емоціям, дозвольте собі розслабитись. Теплий напій або тиха прогулянка відновлять баланс.

Лев — Троянда біла

Біла троянда символізує щирість і чистоту намірів. Ви можете отримати знак уваги або важливу підтримку. День підходить для відкритих розмов та прояву ніжності.

Діва — Розторопша

Розторопша очищує й відновлює. Настав час позбутися всього зайвого — і фізично, і емоційно. Ви зможете звільнитися від напруги, якщо уповільните темп.

Реклама

Терези — Ромашка синя

Синя ромашка — рослина рівноваги та внутрішньої гармонії. Уникайте перевантаження. Сьогодні варто слухати себе, а не думку інших.

Скорпіон — Пижмо

Пижмо — символ внутрішньої твердості. День може принести ситуацію, де потрібно проявити принциповість. Ваша сила — у спокійному, але чіткому “ні”.

Стрілець — Розмарин

Розмарин додає впевненості, ясності й волі до дії. Ви можете розпочати важливий проєкт або зробити сміливий крок. Лише не поспішайте — сила в точності, а не в швидкості.

Козоріг — Кедр

Кедр — рослина витривалості й благородства. Сьогодні варто зосередитись на довгострокових цілях. Все, що ви робите, має значення — навіть дрібниці.

Реклама

Водолій — Евкаліпт лимонний

Евкаліпт оновлює й розширює дихання — символічно й буквально. Вам стане легше приймати рішення. Відкрийте вікна, вдихніть глибше — свіже повітря допоможе думати ясніше.

Риби — Жасмин нічний

Нічний жасмин несе інтуїцію та тиху радість. Дозвольте собі мріяти й спостерігати. Сьогодні можливі символи, знаки або пророчі сни.

17 листопада — день м’якого переходу. Уникайте поспіху та обирайте дії, що приносять спокій і тепло. Рослини сьогодні підказують: гармонія приходить тоді, коли ми слухаємо себе.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Реклама

Нагадаємо, що раніше ми писали про зодіакальний гороскоп на листопад 2025 року для всіх 12 знаків.

Зазвичай останній осінній місяць, який здебільшого минає під знаком Скорпіона, жалить і нікого не шкодує, — місяць «кусючих» енергій.