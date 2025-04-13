Рожева повня 13 квітня 2025 року: чому така назва

Рожева повня / © ТСН.ua

Реклама

Рожева повня 13 квітня 2025 року — це астрономічне й езотеричне явище, що несе як природні, так і символічні смисли.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Назва "Рожева повня" не має стосунку до фактичного кольору Місяця. Цей термін походить із традицій північноамериканських індіанців, які називали повні за сезонними явищами природи. У квітні цвіте дика флоксова трава рожевого кольору — звідси й назва.

Реклама

Окрім назви "Рожева повня", яка є найпоширенішою для квітневої повні, у різних культурах і традиціях існують й інші назви цього явища:

Пасхальна повня – перша повня після весняного рівнодення; від неї залежить дата Великодня. Повня пробудження – символізує пробудження природи й життєвих сил. Повня проростання – час, коли земля оживає, запускається новий цикл росту. Повня насіння – ідея про посів внутрішніх і зовнішніх намірів. Весняна повня – загальна назва для повні в середині весни. Повня зелених паростків – у кельтських традиціях вона символізувала ріст і оновлення.

13 квітня 2025 — це період максимальної енергетичної кульмінації весни. Повня відбудеться у знаку Терезів, що робить акцент на темах:

балансу у стосунках,

гармонізації внутрішнього й зовнішнього світу,

прийняття рішень у сфері краси, естетики, справедливості.

Енергетика цього часу сприяє:

емоційному очищенню,

завершенню внутрішніх коливань,

підсумкам у стосунках — що залишити, що переглянути,

ритуалам на зцілення серця, жіночої енергії та краси.

Рекомендації на рожеву повню:

Проведіть очищення простору (димом, сіллю, водою).

Медитація на любов до себе та внутрішню гармонію.

Пишіть список завершень — що хочете відпустити зі свого життя.

Підходящий час для ритуалів краси, афірмацій на привабливість і пробудження Венери у собі.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.