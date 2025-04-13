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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
295
Час на прочитання
2 хв

Рожева повня 13 квітня 2025 року: що категорично заборонено робити

У період Рожевої повні будь-які різкі дії, жорсткі слова чи відмова почути себе можуть залишити емоційний слід.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Рожева повня

Рожева повня / © ТСН.ua

Під час Рожевої повні 13 квітня 2025 року особливо важливо зберігати внутрішній баланс, адже повня в знаку Терезів посилює емоційну вразливість і впливає на сферу стосунків, почуттів та гармонії. У цей період варто бути уважними до себе та уникати дій, які можуть порушити внутрішню рівновагу.

Про це розповідає езотерикиня Олена Кузьмич.

Що категорично заборонено робити в період Рожевої повні:

  1. З'ясовувати стосунки та провокувати конфлікти

    Емоції на повні загострені, і суперечки можуть призвести до серйозних наслідків, які складно буде виправити. Повня — не час для скандалів.

  2. Займатися самокритикою чи принижувати себе

    Енергія Терезів вимагає м’якості до себе. Будь-які негативні установки зараз вкорінюються глибше, тому не можна дозволяти внутрішньому критику посилюватися.

  3. Приймати імпульсивні рішення у коханні чи розривати стосунки з емоційної хвилі

    Повня — це завершення, але воно має бути усвідомленим, а не продиктованим хвилинною образою.

  4. Займатися практиками, що порушують чужу волю

    У цей день відкритий енергетичний канал серця — і будь-яке втручання з наміром контролю чи підкорення повертається кармічно.

  5. Ігнорувати свої справжні потреби

    Зневага до себе у цей період — найгірше, що можна зробити. Це ніби відвернутися від власної душі в момент, коли вона просить турботи.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.

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