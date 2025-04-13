- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 295
- Час на прочитання
- 2 хв
Рожева повня 13 квітня 2025 року: що категорично заборонено робити
У період Рожевої повні будь-які різкі дії, жорсткі слова чи відмова почути себе можуть залишити емоційний слід.
Під час Рожевої повні 13 квітня 2025 року особливо важливо зберігати внутрішній баланс, адже повня в знаку Терезів посилює емоційну вразливість і впливає на сферу стосунків, почуттів та гармонії. У цей період варто бути уважними до себе та уникати дій, які можуть порушити внутрішню рівновагу.
Про це розповідає езотерикиня Олена Кузьмич.
Що категорично заборонено робити в період Рожевої повні:
З'ясовувати стосунки та провокувати конфлікти
Емоції на повні загострені, і суперечки можуть призвести до серйозних наслідків, які складно буде виправити. Повня — не час для скандалів.
Займатися самокритикою чи принижувати себе
Енергія Терезів вимагає м’якості до себе. Будь-які негативні установки зараз вкорінюються глибше, тому не можна дозволяти внутрішньому критику посилюватися.
Приймати імпульсивні рішення у коханні чи розривати стосунки з емоційної хвилі
Повня — це завершення, але воно має бути усвідомленим, а не продиктованим хвилинною образою.
Займатися практиками, що порушують чужу волю
У цей день відкритий енергетичний канал серця — і будь-яке втручання з наміром контролю чи підкорення повертається кармічно.
Ігнорувати свої справжні потреби
Зневага до себе у цей період — найгірше, що можна зробити. Це ніби відвернутися від власної душі в момент, коли вона просить турботи.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.