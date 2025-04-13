Рожева повня 13 квітня 2025 року: що категорично заборонено робити

Рожева повня / © ТСН.ua

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Під час Рожевої повні 13 квітня 2025 року особливо важливо зберігати внутрішній баланс, адже повня в знаку Терезів посилює емоційну вразливість і впливає на сферу стосунків, почуттів та гармонії. У цей період варто бути уважними до себе та уникати дій, які можуть порушити внутрішню рівновагу.

Про це розповідає езотерикиня Олена Кузьмич.

Що категорично заборонено робити в період Рожевої повні:

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З'ясовувати стосунки та провокувати конфлікти Емоції на повні загострені, і суперечки можуть призвести до серйозних наслідків, які складно буде виправити. Повня — не час для скандалів. Займатися самокритикою чи принижувати себе Енергія Терезів вимагає м’якості до себе. Будь-які негативні установки зараз вкорінюються глибше, тому не можна дозволяти внутрішньому критику посилюватися. Приймати імпульсивні рішення у коханні чи розривати стосунки з емоційної хвилі Повня — це завершення, але воно має бути усвідомленим, а не продиктованим хвилинною образою. Займатися практиками, що порушують чужу волю У цей день відкритий енергетичний канал серця — і будь-яке втручання з наміром контролю чи підкорення повертається кармічно. Ігнорувати свої справжні потреби Зневага до себе у цей період — найгірше, що можна зробити. Це ніби відвернутися від власної душі в момент, коли вона просить турботи.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.