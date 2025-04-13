Рожева повня 13 квітня 2025 року: що означає цей період з погляду астрології, астрономії та езотерики

Рожева повня / © ТСН.ua

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Рожева повня 13 квітня 2025 року — це мить весняної кульмінації, коли природа і душа ніби одночасно розквітають. Її енергія м’яка, глибока й емоційна — вона підказує нам, що настав час знайти гармонію в собі та своїх стосунках.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Зібрали для вас інформацію щодо Рожевої повні 13 квітня 2025 року з трьох різних поглядів — астрології, езотерики та астрономії.

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Астрономія

Дата повні: 13 квітня 2025 року

Фаза Місяця: повна, коли Місяць розташовується прямо навпроти Сонця.

Час піка: орієнтовно 13:22 за київським часом.

Назва “рожева” — суто традиційна, походить від квітучого дикого флокса в Північній Америці; колір Місяця залишиться звичним.

Розташування Місяця: у знаку Терезів, Сонце — в Овні.

Астрологія

Повня в Терезах — це кульмінація тем, пов’язаних зі стосунками, рівновагою, красою, партнерськими угодами, емоційною гармонією.

Сонце в Овні — символ “я”, волі, дії, Місяць у Терезах — символ “ми”, взаємодії, миру. Повня активізує конфлікт між потребою у незалежності та бажанням гармонійного зв’язку.

Можливі раптові прозріння щодо стосунків, внутрішніх перекосів у балансі "давати–отримувати".

Сприятливий час для завершення старих патернів поведінки в любові, емоційного очищення, внутрішньої дипломатії.

Венера — управитель Терезів — додає акценту на красу, ніжність, чуттєвість, і водночас бажання відновити душевну рівновагу.

Езотерика

Рожева повня — це м’який, але потужний міст між внутрішнім і зовнішнім світами.

Вважається, що під час цієї повні активізуються енергії любові, зцілення серця, прийняття, жіночої сили.

Ритуали очищення, дзеркальна магія, робота з водою, квітами (особливо рожевими трояндами), ароматами та дзеркалами будуть особливо сильними.

Це сприятливий момент для прощення, медитацій на внутрішню красу, активації серцевої чакри (Анахати).

Часто проводять практики “відпускання образ” або листи-відпущення — все, що пов’язане з емоційним звільненням.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.