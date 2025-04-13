Рожева повня 13 квітня 2025 року: що варто зробити

Рожева повня / © ТСН.ua

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Рожева повня 13 квітня 2025 року — це не лише гарна назва, а й енергетично сильний момент весни. Повня відбудеться у знаку Терезів, тож на перший план виходять теми стосунків, гармонії, краси, балансу між “я” і “ми”.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Що обов’язково варто зробити в цей день:

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Завершити емоційно виснажливі зв’язки Напишіть лист прощання (не обов'язково відправляти) або проведіть ритуал відпускання. Терези допоможуть зробити це м’яко, але рішуче. Навести лад у стосунках Повня — це дзеркало: подивіться чесно, що працює, а що вимагає змін у партнерстві, дружбі, родині. Практики краси й турботи про себе Ідеальний час для ритуалів із водою, ароматами, доглядом за тілом — усе, що повертає вас до ніжності. Очищення простору Позбудьтеся зайвого вдома, освіжіть кімнату ароматами троянди, сандалу або лемонграсу. Медитація на гармонію Зосередьтесь на вдихах і видихах у ритмі "я приймаю – я відпускаю". Уявляйте, як ваше серце розцвітає, як весняна квітка. Афірмації на любов до себе Повторюйте просте: “Я гідна любові, я гармонійна, я в балансі” — особливо біля дзеркала.

Нюанси періоду:

Можлива емоційна вразливість, особливо в темах стосунків — усе, що не витримує гармонії, може вийти на поверхню.

Вплив Венери (планети краси й почуттів) посилює бажання бути почутими, побаченими, коханими.

Повня в Терезах вчить дипломатії, тому важливо говорити чесно, але м’яко.

Це момент вибору: залишитися в хаосі або обрати баланс, що підтримує ваш розвиток.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.