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- Астрологія
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Рожева повня 13 квітня 2025 року: що варто зробити
Ця повня відкриває двері до серця, нагадуючи, що справжня краса — у щирості й внутрішньому балансі.
Рожева повня 13 квітня 2025 року — це не лише гарна назва, а й енергетично сильний момент весни. Повня відбудеться у знаку Терезів, тож на перший план виходять теми стосунків, гармонії, краси, балансу між “я” і “ми”.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Що обов’язково варто зробити в цей день:
Завершити емоційно виснажливі зв’язки
Напишіть лист прощання (не обов'язково відправляти) або проведіть ритуал відпускання. Терези допоможуть зробити це м’яко, але рішуче.
Навести лад у стосунках
Повня — це дзеркало: подивіться чесно, що працює, а що вимагає змін у партнерстві, дружбі, родині.
Практики краси й турботи про себе
Ідеальний час для ритуалів із водою, ароматами, доглядом за тілом — усе, що повертає вас до ніжності.
Очищення простору
Позбудьтеся зайвого вдома, освіжіть кімнату ароматами троянди, сандалу або лемонграсу.
Медитація на гармонію
Зосередьтесь на вдихах і видихах у ритмі "я приймаю – я відпускаю". Уявляйте, як ваше серце розцвітає, як весняна квітка.
Афірмації на любов до себе
Повторюйте просте: “Я гідна любові, я гармонійна, я в балансі” — особливо біля дзеркала.
Нюанси періоду:
Можлива емоційна вразливість, особливо в темах стосунків — усе, що не витримує гармонії, може вийти на поверхню.
Вплив Венери (планети краси й почуттів) посилює бажання бути почутими, побаченими, коханими.
Повня в Терезах вчить дипломатії, тому важливо говорити чесно, але м’яко.
Це момент вибору: залишитися в хаосі або обрати баланс, що підтримує ваш розвиток.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.