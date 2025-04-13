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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
270
Час на прочитання
2 хв

Рожева повня 13 квітня 2025 року: що варто зробити

Ця повня відкриває двері до серця, нагадуючи, що справжня краса — у щирості й внутрішньому балансі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Рожева повня

Рожева повня / © ТСН.ua

Рожева повня 13 квітня 2025 року — це не лише гарна назва, а й енергетично сильний момент весни. Повня відбудеться у знаку Терезів, тож на перший план виходять теми стосунків, гармонії, краси, балансу між “я” і “ми”.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Що обов’язково варто зробити в цей день:

  1. Завершити емоційно виснажливі зв’язки

    Напишіть лист прощання (не обов'язково відправляти) або проведіть ритуал відпускання. Терези допоможуть зробити це м’яко, але рішуче.

  2. Навести лад у стосунках

    Повня — це дзеркало: подивіться чесно, що працює, а що вимагає змін у партнерстві, дружбі, родині.

  3. Практики краси й турботи про себе

    Ідеальний час для ритуалів із водою, ароматами, доглядом за тілом — усе, що повертає вас до ніжності.

  4. Очищення простору

    Позбудьтеся зайвого вдома, освіжіть кімнату ароматами троянди, сандалу або лемонграсу.

  5. Медитація на гармонію

    Зосередьтесь на вдихах і видихах у ритмі "я приймаю – я відпускаю". Уявляйте, як ваше серце розцвітає, як весняна квітка.

  6. Афірмації на любов до себе

    Повторюйте просте: “Я гідна любові, я гармонійна, я в балансі” — особливо біля дзеркала.

Нюанси періоду:

  • Можлива емоційна вразливість, особливо в темах стосунків — усе, що не витримує гармонії, може вийти на поверхню.

  • Вплив Венери (планети краси й почуттів) посилює бажання бути почутими, побаченими, коханими.

  • Повня в Терезах вчить дипломатії, тому важливо говорити чесно, але м’яко.

  • Це момент вибору: залишитися в хаосі або обрати баланс, що підтримує ваш розвиток.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.

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