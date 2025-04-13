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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
40
Час на прочитання
2 хв

Рожева повня 13 квітня 2025 року: три медитації для внутрішньої краси

Рожева повня 13 квітня 2025 року — це ніжний і символічно потужний момент весни.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Рожева повня

Рожева повня / © ТСН.ua

Рожева повня 13 квітня 2025 року — це період, коли енергія природи й душі досягає кульмінації розквіту. Її назва походить від рожевого флоксу — першої квітки, що традиційно розцвітає у квітні, символізуючи пробудження, ніжність і оновлення.

Про це розповідає езотерикиня Олена Кузьмич.

Рожева повня 13 квітня 2025 року — це м’який і чуттєвий момент для повернення до себе справжньої. У цю повню, коли світло Місяця пробуджує серце, особливо потужно працюють медитації на внутрішню красу, самоприйняття та гармонію.

Три медитації для внутрішньої краси

1. Медитація "Я — світло"

Сядьте зручно, заплющте очі. Уявіть у серці маленький рожевий вогник. З кожним вдихом він росте, наповнюючи груди теплом і світлом. Повторюйте: “Моє світло — моя сила. Я сяю зсередини”. Ця медитація допомагає побачити себе не очима критики, а очима любові.

2. Медитація з водою "Очисти й обійми"

Налийте в чашу або тазик чистої води, додайте кілька пелюсток троянди чи ефірну олію. Опустіть руки у воду. З кожним дотиком уявляйте, як вода знімає втому, сумніви, образи. Повторюйте подумки: “Я очищаюся від усього, що мені більше не служить. Я ніжна до себе”. Це м’яка практика для енергетичного очищення й заземлення.

3. Медитація "Образ себе в любові"

Уявіть себе в ідеальному стані — такою, як ви є, коли любите себе безумовно.У чому ви вдягнені? Яка ваша постава, усмішка, погляд? Дайте цьому образу простір, подихайте разом із ним, ніби ви вже така. Ця медитація допомагає з'єднатися з внутрішньою богинею — тією, що завжди була у вас.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.

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