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- Астрологія
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Рожева повня 13 квітня 2025 року: три ритуали любові до себе
У світлі Рожевої повні відкривається простір для м’якого зцілення.
Рожева повня 13 квітня 2025 року — це ідеальний час для внутрішнього оновлення, очищення серця та відновлення зв’язку із собою. Повня у знаку Терезів підсилює теми любові, краси, гармонії та взаємності — але перш за все, закликає знайти мир у власному серці.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Три ритуали любові до себе
1. Ритуал з дзеркалом: “Я бачу тебе”
Станьте перед дзеркалом у тиші. Подивіться собі в очі й скажіть уголос: “Я бачу тебе. Я ціную тебе. Я прощаю тобі. Я люблю тебе”. Повторюйте стільки разів, скільки потрібно, поки не відчуєте тепло в грудях.
2. Ванна або ванночка з рожевими пелюстками
Наповніть ванну теплою водою, додайте трояндову олію, пелюстки або рожеву сіль. Лягайте у воду з наміром: “Я дозволяю собі розслабитися, очиститися й відчути, що я варта любові”. Уявіть, як вода змиває втому, сумніви, самокритику.
3. Лист собі з майбутнього
Уявіть, що ви — це ваша мудра версія через 1 рік. Напишіть від її імені листа теперішній собі зі словами підтримки, любові та віри. Поставте його під подушку в ніч повні або спаліть у безпечному місці — щоб посіяти намір у Всесвіт.
Особливості періоду:
Повня у знаку Терезів розкриває теми партнерства, рівноваги між "я" і "ми", краси у стосунках.
Венера, як управителька Терезів, активує серцеву чакру, відчуття ніжності, потребу в гармонії.
Період сприяє емоційному завершенню, очищенню від токсичних впливів та встановленню внутрішнього балансу.
Це час для практик, які відновлюють цілісність, повертають відчуття гідності та турботи про себе.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
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