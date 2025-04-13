Рожева повня 13 квітня 2025 року: три ритуали любові до себе

Рожева повня / © ТСН.ua

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Рожева повня 13 квітня 2025 року — це ідеальний час для внутрішнього оновлення, очищення серця та відновлення зв’язку із собою. Повня у знаку Терезів підсилює теми любові, краси, гармонії та взаємності — але перш за все, закликає знайти мир у власному серці.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Три ритуали любові до себе

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1. Ритуал з дзеркалом: “Я бачу тебе”

Станьте перед дзеркалом у тиші. Подивіться собі в очі й скажіть уголос: “Я бачу тебе. Я ціную тебе. Я прощаю тобі. Я люблю тебе”. Повторюйте стільки разів, скільки потрібно, поки не відчуєте тепло в грудях.

2. Ванна або ванночка з рожевими пелюстками

Наповніть ванну теплою водою, додайте трояндову олію, пелюстки або рожеву сіль. Лягайте у воду з наміром: “Я дозволяю собі розслабитися, очиститися й відчути, що я варта любові”. Уявіть, як вода змиває втому, сумніви, самокритику.

3. Лист собі з майбутнього

Уявіть, що ви — це ваша мудра версія через 1 рік. Напишіть від її імені листа теперішній собі зі словами підтримки, любові та віри. Поставте його під подушку в ніч повні або спаліть у безпечному місці — щоб посіяти намір у Всесвіт.

Особливості періоду:

Повня у знаку Терезів розкриває теми партнерства, рівноваги між "я" і "ми", краси у стосунках.

Венера , як управителька Терезів, активує серцеву чакру, відчуття ніжності, потребу в гармонії.

Період сприяє емоційному завершенню , очищенню від токсичних впливів та встановленню внутрішнього балансу.

Це час для практик, які відновлюють цілісність, повертають відчуття гідності та турботи про себе.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.