Рожева повня 24 квітня 2024 року: що категорично заборонено робити

Під час піка енергії протягом місяця варто ознайомитися з певними заборонами.

24 квітня 2024 року українці побачать рожеву повню. Щоправда, йдеться не про колір місячного світила, а про назву у традиціях різних народів, адже саме в цей період розквітають різноманітні квіти.

У світлі езотеричних традицій, деякі дії можуть вважатися навіть шкідливими для духовного здоров'я. Ось деякі загальні заборони:

Негативне мислення та мова: спрямовані на кого-небудь чи на самого себе, такі думки та висловлювання можуть впливати на енергетику навколишнього середовища та власну духовну реальність. Маніпуляція енергією інших людей: використання своїх енергетичних здібностей для маніпулювання і впливу на інших без їхньої згоди. Практика магії зі зломисних мотивів: використання магічних практик для завдання шкоди або вирішення особистих конфліктів може мати негативні наслідки. Порушення особистої межі: втручання у духовні або енергетичні простори інших людей без їхньої згоди. Використання силових методів: Залучення або намагання контролювати духовні сили або енергії з використанням підступних методів. Недбале використання магічних інструментів: використання магічних предметів або інструментів без необхідних знань та поваги може призвести до непередбачуваних наслідків.

Загалом, в езотеричних вченнях акцентується на повазі до всього живого, гармонії та розвитку духовних якостей. Істинна сила полягає в доброчесності та відданості служінню іншим.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше тарологиня передбачила ситуацію на фронті.

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