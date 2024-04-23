Рожева повня 24 квітня 2024 року: три сильні езотеричні ритуали

Під час повні можна здійснювати різноманітні ритуали та обряди.

24 квітня на землян очікує рожева повня.

Ось три потужні ритуали для підтримки та розширення вашого потенціалу під час повного місяця:

Ритуал підзарядки енергії та внутрішнього світла:

Почніть ритуал з медитації, щоб заспокоїти розум та зберегти спокій. Використовуйте свічки, кварцові кристали або аметист для створення сприятливого середовища для підзарядки енергії. Просимо Світлову Енергію, щоб вона потоком пройшла через нашу енергетичну систему, очищаючи та зміцнюючи наше внутрішнє світло. Зосереджуйтесь на відчуттях енергії, що проникає у вас, і дозвольте їй розповсюдитися по всьому вашому тілу, заповнюючи кожну клітину світлом.

Ритуал відкриття інтуїції та внутрішньої мудрості:

Створіть спокійне середовище для ритуалу, використовуючи ніжне освітлення та ароматичні масла, такі як лаванда чи інші, що сприяють відкриттю інтуїції. Використовуйте кристали, такі як аметист або флюорит, для підсилення зв'язку з внутрішньою мудрістю та інтуїцією. Зосереджуйтеся на своїх внутрішніх думках та відчуттях, слухаючи повідомлення, які можуть приходити до вас під час цього ритуалу. Запишіть будь-які важливі відкриття або повідомлення, які ви отримали під час медитації, для подальшого розгляду та використання.

Ритуал посилення зв'язку з Космосом та природними циклами:

Вийдіть на природу або створіть природне середовище вдома за допомогою рослин, квітів та природних ароматів. Використовуйте кристали, такі як місячний камінь або перламутр, щоб підсилити зв'язок з енергією Місяця та природними циклами. Проведіть медитацію просто неба або біля вікна, спостерігаючи за рухом місяця та звуками природи. Висловіть свою вдячність за цикли життя та підтримку, яку ви отримуєте від Космосу, та запитайте, як ви можете краще себе вирішити відповідно до цих природних ритмів.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше тарологиня передбачила ситуацію на фронті.

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