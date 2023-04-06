Рожева повня 6 квітня 2023 року: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Таку назву придумали індіанці Північної Америки і назвали повний Місяць у квітні на честь квітки – шилоподібного флокса. Саме в цей період квітка починає цвісти.

Насправді Місяць не стане рожевого кольору – він буде звичайним. Однак його вплив, з погляду астрології, може бути незвичайним.

Читайте детальний і точний гороскоп для всіх знаків зодіаку на період рожевої повні нижче:

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Відкладіть ваше бажання творити на кілька тижнів. Зараз краще зайнятися плануванням року, розписуйте цілі та дозвольте змінам просто відбуватися.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Скоро настане час сяяти. Але під час ретроградного Меркурія сфокусуйте ваші бажання на концентрації власних ресурсів. Час діяти ще не настав, накопичуйте власні ресурси, щоб потім сміливо рухатися вперед. Зазирніть всередину себе, щоб знайти міцність.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Зціліться від болі минулого, щоб мати можливість рухатися далі. Не їжте себе зсередини. Перестаньте ганятися за минулим. Зараз воно вам не потрібне, тому - опануйте себе.

РАК (22 червня-22 липня)

Знайдіть свою цілісність та зосередьтеся на завданнях, які ви поставили перед собою. Шукайте справедливі виходи з ситуації, що склалася.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Знайдіть всередині себе внутрішню красу та світлу. Саме вони осяють вам рух далі. Довіряйте своїм внутрішнім почуттям та відчуттям.

ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Попрацюйте над своє сексуальністю, зверніть увагу на цілком матеріальні насолоди цього світу. Замисліться над вашими захопленнями.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Саме час заявитися про незалежність та сепаруватися від людей, які не дають вам повноцінно жити та розвиватися. Досліджуйте природу власних вчинків.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Шукайте баланс як всередині себе, так і назовні. Шукайте нові шляхи у справі, яка приносить вам кошти та задоволення. Опануйте свої прагнення.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Час насолоджуватися. Розпаліть всередині себе внутрішній вогонь пристрасті та змусьте його палати назовні. Слід побачити аспекти задоволення у власному житті.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Будьте творчими. Незабаром ви відчуєте нашестя успіху. Просто довіряйте своїй інтуїції і вона приведе вас куди слід.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Складний період вже позаду, хоча ви можливо досі відчуваєте наслідки. Але не хвилюйтеся, - радісні перемоги вже попереду.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Подивіться всередину себе і усвідомте, що ви насправді хочете робити зараз. Можливо, це куховарення, а можливо, час побути наодинці та почати вести щоденник.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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