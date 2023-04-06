Рожева повня 6 квітня 2023 року: що варто зробити і що категорично заборонено

Ця повня називається рожева повня. Таку назву придумали індіанці Північної Америки і назвали повний Місяць у квітні на честь квітки – шилоподібного флокса.

Саме в цей період квітка починає цвісти.

Китайці цю повню називають піонний Місяць, кельти - Місяць Росту, черокі - квітковий Місяць, а в Південній півкулі - урожайний Місяць або Місяць мисливця. Деякі індіанці називають цей повню - Місяць руйнування льоду або Місяць повернення качок. А ще воно називається великоднім Місяцем.

Рожева повня 6 квітня 2023 року: що категорично заборонено

сумувати;

піддаватися сумнівам та бентежним думкам;

вірити страхам та комплексам;

думати про себе погане;

замикатися у собі;

сваритися та конфліктувати.

Рожева повня 6 квітня 2023 року: що варто зробити

розслаблятися та перевантажуватися;

медитувати та займатися духовними практиками;

прийняти душ або ванну;

досліджувати власне "я";

записувати сни;

прикрасити оселю свічками;

знайти час для відпочинку та хобі;

описати власні мрії;

поставити на робочий стіл кристали опалу, білого агату та місячного каменю;

працювати з власною чуттєвістю;

підготувати місячну воду, поставивши склянку під місячні промені.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, коли відбудуться місячні та сонячні затемнення 2023 року.

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