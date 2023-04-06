Рожева повня 6 квітня 2023 року: забобони та прикмети

На які прикмети та забобони потрібно звернути увагу в повню?

У повню Місяць може давати людині певні знаки. У ніч повні сняться пророчі сни. Тлумачити їх треба дуже уважно. Акуратніше треба бути зі своїми бажаннями. Місяць може виконати їх, особливо якщо загадати щось дуже щиро.

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У повний місяць необхідно покласти в кишеню монету і потримати її там, щоб залучити фінансове благополуччя.

Якщо одружитися в повний місяць, то в будинку завжди буде достаток.

Зашивати дірки в кишенях на повний місяць, щоб гроші перестали йти від вас.

Надіта червона білизна заряджається енергією Місяця, а ви – успіхом у всіх справах.

Повний місяць не можна стригти нігті — це відверне удачу.

Не варто починати повний місяць серйозні нові справи — вони не принесуть бажаного прибутку.

Рожева повня 6 квітня 2023 року: забобони

Нареченій слід розчісувати у повню дерев'яним гребінцем.

Молодим не слід слухати виття собак у повню. Шлюб може бути неміцним та нещасним.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки, і передбачення не завжди здійснюються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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