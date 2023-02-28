Розклад карт Таро на ситуацію на фронті в березні 2023 року: названо три найнебезпечніші регіони

Тарологиня Анна Атаманова після ворожіння на картах Таро зазначила, що найскладнішою ситуацією в березні 2023 року буде в Херсонській, Донецькій і Луганській областях України.

Про це Анна Атаманова розповіла після розкладу карт Таро, передає "УНІАН".

За її словами, у березні на фронті ситуація ще більше ускладниться. Окупанти планують масштабні обстріли, проте реалізувати їм це не вдасться.

"Більше йде нагнітання ситуації, наведення страху, але планують. Обстрілів в повну міру так, як вони хочуть, не буде, у них не вийде", - розповіла тарологиня.

За її словами, на Херсонщині протягом усього березня не вщухатиме вогонь.

"Там буде дуже "спекотно". Буде багато смертей. До слова, по Херсонській області будуть непогані новини. Десь, можливо, ми зможемо скористатися якоюсь сильною зброєю. З нашого боку будуть обстріли, але повністю звільнити не вийде. Окупантам ми там покажемо...", - сказала вона.

Тарологиня Анна Атаманова зробила розклад карт і на Донецьку та Луганську області. Регіони, в яких "пекло" через російських загарбників триває вже не перший місяць, і у березні 2023 року будуть потерпати від жахів війни. Водночас на нас чекатимуть і позитивні новини.

"На Донецьку область чекає зброя. Там буде застосовуватися зброя. Туди якусь матеріальну допомогу повинні поставити, щоб ми якось зміцнилися. Десь ЗСУ зможуть просунутися, будуть позитивні моменти, але повністю звільнити в березні не зможемо. На Луганському напрямку в березні напружена ситуація, але нічого страшного я не бачу. Потихеньку ЗСУ будуть окупантів "гасити", - сказала Анна Атаманова.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Раніше український екстрасенс також зробив прогноз щодо війни в Україні у березні 2023 року. За його словами, навесні війна не завершиться. Водночас українсцям варто очікувати подарунку, який в результаті дуже вплине на нашу перемогу.

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