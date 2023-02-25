Розклад карт таро вказує на особливі обставини смерті Путіна

Учасниця битви екстрасенсів, яка називає себе відьмою-некроманткою, Марія Тиха зробила розклад карт таро щодо смерті російського диктатора Володимира Путіна.

Про прогноз провидиці розповідає УНІАН.

За її словами, Путін помре цього року, відчуваючи біль та страждання. Погіршення його стану станеться раптово, коли він перебуватиме у своїй резиденції або в бункері.

"Вдома у себе, в бункері або де він там буде. Я чітко бачу: крісло його імператорське бордового кольору, він сідає в нього і - різкий біль в голові. І все. Його забирають і приймають рішення про якусь операцію. Смерть може бути вже цього року", - розповіла провидиця.

Марія Тиха зауважила, що минулого року від кремлівського диктатора не виходила така сильна енергетика смерті.

“Щось змінилося. Можливо, його навіть довели до такого стану. Я колись говорила, що йому щось там в ліки підмішують”, - наголосила вона, відзначивши, що карти таро в розкладі на смерть Путіна вказують, що до неї буде причетне близьке оточення та якась рідина.

Марія Тиха додала, що Путін помиратиме довго і болісно, а його майно і посаду будуть ділити ще за життя.

“Я можу з упевненістю сказати, що він дуже сильно мучитися буде перед смертю. Дуже. Це не буде швидко - заснув і помер", - резюмувала вона.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, відомий астролог Влад Росс прогнозує, що російський диктатор Володимир Путін житиме лише до літа цього року. Господареві Кремля, найімовірніше, “допоможуть” померти.

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