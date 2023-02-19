Розклад за картами таро вказує на раптове закінчення війни в Україні

Підписання договорів з РФ, які фактично означатимуть її капітуляцію, може відбутися уже після завершення бойових дій.

Відома тарологиня Ольга Стогнушенко стверджує, що розклад карт про закінчення війни в Україні свідчить, що бойові дії можуть завершитися стрімко і майже миттєво.

Про це вона розповіла в інтерв'ю на YouTube-каналі "КаПаБу".

“Можливо, буде таке, що, наприклад, сьогодні обстрілюють, а завтра вже війська вивели. Щось таке миттєве, несподіване. Ми будемо налаштовані, що щось іще станеться, але цього не буде”, - пояснила вона.

За її словами, розклад карт вказує на те, що ворожі війська знадобляться в якійсь іншій країні, тому Росія терміново забере своїх військових і зброю з України.

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Стогнушенко зазначила, що де-юре війна може закінчитися пізніше, тобто договори з РФ будуть підписані вже після припинення бойових дій. Фактично це буде капітуляція, але Росія цього не визнаватиме і в документах, можливо, це буде прописано по-іншому.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, раніше астролог Влад Росс прогнозував, що війну в Україні президент Росії Володимир Путін може закінчити найближчим часом і це рішення буде пов’язане з його страхом.

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